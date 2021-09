Han vant gull i Tokyo for to uker siden. Fredag vil Salum Kashafali forsvare NM-tittelen.

27-åringen fra Salhus jakter på en ny rekord.

Salum Kashafali (27) på trening på Leikvang stadion.

46 minutter siden

Under tykke skyer trener Salum Kashafali (27) alene på Leikvang stadion. Den eneste lyden er fra Salums føtter når de treffer bakken. Nå, få dager etter at han vant Paralympics i Tokyo, forbereder han seg til NM for funksjonsfriske.

Parautøveren er allerede en av Norges raskeste, uansett funksjonsgrad.

Kanskje er han også blant landets beste til å takle motgang.

– Når vi snakker om min sykdom, handler ikke spørsmålet om hvordan jeg har det, men hvordan jeg tar det, sier Kashafali.

Han var favoritt i Tokyo, og innfridde. Samtidig var det summen av mange tilfeldigheter som gjorde at Kashafali gikk helt til topps, ifølge ham selv:

Den første da Salum og hans familie var blant 156 kongolesere som ble bosatt i Norge som kvoteflyktninger i 2003. Noe Salum beskriver som en seier.

Den andre tilfeldigheten skjedde i 2006, da Kashafali-familien fikk bli i Bergen etter at byrådet gjorde et unntak.

Så, i 2010, da løpstalentet ble oppdaget.

Salum Kashafali etter ankomst til Bergen fra Tokyo med paralympisk gull i bagasjen.

Reiste seg igjen

Kashafali er født med Stargardts sykdom, en sjelden netthinnesykdom som fører til gradvis tap av sentralsynet. Sykdommen ble oppdaget året etter at familien hadde flyktet til Norge.

– Det var veldig trist i begynnelsen. Etter hvert innså jeg at det lå utenfor min makt å gjøre noe med det, sier han.

I 2006 fikk Salum (til venstre) og resten av familien bli i Bergen.

Salum vokste opp i en familie som består av elleve medlemmer. Vinteren 2006 flyttet familien fra Vadsø til Bergen fordi faren, den kongolesiske sykepleieren André Kashafali Zirimwabagabo, ønsket å videreutdanne seg.

Men det var ikke bare enkelt siden familien var registrert i Vadsø der de ble plassert på mottak da de kom til Norge.

– I dag kan jeg si at det har gått veldig bra for oss i Bergen, men i begynnelsen var det vanskelig. Det var en veldig tung start. Men man må stole at det går bra til slutt, sier Salum.

Det var daværende helsebyråd Trude Drevland som gjorde et unntak, og lot familien fra Kongo bli boende i Bergen. 15 år senere sier Drevland til BT at hun gråt av stolthet da Kashafali løp inn til gull i Tokyo for snart to uker siden.

– Jeg var aldri i tvil om sakens konklusjon i 2006. Jeg er så ekstremt stolt av bergenseren Salums prestasjoner, alt han og hans familie har overvunnet, sier Drevland.

Trude Drevlands byråd gjorde et unntak i 2006, og lot familien fra Kongo bli boende i Bergen.

Salum Kashafali (til v.) sammen med daglig leder i Norna-Salhus, Tom Geir Jensen. – Det er 100 prosent dedikasjon som driver ham, og penger har ikke noe å si her, sier Jensen.

Å leve av løpingen

Sprinteren fra Norna-Salhus har tidligere vært åpen om at det har vært vanskelig å leve av løpingen alene. I flere år kombinerte han treningen med jobb på skoler og i barnehager. Det har gått ut over hans sosiale liv.

– Jeg har en del gode venner som støtter meg, men jeg kan ikke være med på alt de gjør fordi det tar energi fra meg. Du ofrer å være med venner og familien. Alt det sosiale livet er borte, sier han.

27-åringen trener i dag mellom 20 og 25 timer i uken. Han har økt dosene fordi han har som mål å bli Norges raskeste mann. For å komme dit, må han løpe nesten et halvt sekund raskere enn i dag.

Det er mye på 100 meter.

– Miljø er viktig

Det å komme seg etter traumatiske opplevelser, kalles resiliens i psykologien. Både individuelle egenskaper og sosiale forhold er avgjørende, sier forsker og førsteamanuensis Fungisai Ottemöller ved Universitetet i Bergen.

– Nå er det mer og mer bevissthet rundt at miljøet spiller stor rolle. Det gjelder folk som man vokser opp med, familien og andre personer som støtter langs reisen. Det kan være læreren på skolen eller treneren i klubben, sier Ottemöller.

Fungisai Ottemöller, forsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Hun forsker på helse og velvære blant unge flyktninger i Norge.

– Du gjør ditt beste fordi du vet hvordan det er å ha ingenting, og du tar ikke ting for gitt. Folk som har vært gjennom kriser og fortsatt har drivkraft, har en tendens til å oppnå større suksess, sier Ottemöller.

Til helgen samles Norges beste friidrettsutøvere på Kristiansand stadion for å kjempe om kongepokalen og mesterskapstitlene. Kashafali håper å gjenta suksessen fra NM for to år siden, da den svaksynte bergenseren slo alle de funksjonsfriske og tok gull.

Selv om han drømmer om å løpe raskere enn 9,99, som er norsk rekord på 100 meter i dag, skal han fortsette med paraidrett.

– Parafriidrett er større enn meg selv. Det er ikke bare for å vise at jeg er rask, men for alle med nedsatt funksjon som ikke har mulighet til å gjøre det de vil.