I fjor ble det kaos da Sian kom til Bergen. I år inviterer idrettslag til festival i Nygårdsparken.

Møhlenpris idrettslag arrangerer konserter og dugnad for Afghanistan mens Sian har markering i Bergen sentrum.

Fra venstre: Abdul Wahid Al Samed, David Martinez, Hamid Mohammadi, Stina Amankwah, Milad Zavarali, Mossa Momand.

Tirsdag, denne uken: Korridoren på Vitalitetssenteret blir smalere og smalere etter hvert som den fylles opp med poser fylt av klær. Disse skal etter hvert sendes til ulike flyktningeleire.

Daglig leder i Møhlenpris IL, David Martinez, og koordinator Stina Amankwah står sammen med fire gutter, som kommuniserer vekselvis på urdu og norsk.

I fjor var noen av guttene fra MIL involverte i kaoset da Sian kom til Bergen. Lørdag kommer Sian tilbake. Den islamfiendtlige organisasjonen skal ha en markering på Tårnplass.

På andre siden av sentrum vil Møhlenpris IL holde en markering der idrett skal blandes med konserter og dugnad for Afghanistan.

– Målet er å skape samhold, og å skape en arena der ungdommene kan være. Med dette er vi tydelige på at Bergen er for alle, sier Martinez.

Idrettslaget består av 300 ungdommer fra 33 forskjellige nasjonaliteter.

Blant dem er det mer enn 70 som kommer fra Afghanistan, landet der Taliban nylig tok over makten igjen.

– Disse tenker veldig mye på hvordan de skal få familiene ut av Afghanistan. Det er mye frustrasjon og mange følelser rundt det som skjer der. Idrett er ikke nok. Vi prøver å samle ungdommene for å snakke, dele historier og å bli engasjert, sier Martinez.

Men det er ikke bare nyheter fra utlandet som suser i hodet til Martinez og andre som jobber i idrettslaget. Det er ett år siden kaoset på Festplassen, der flere demonstranter hoppet over sperringene og utsatte Sian-leder Lars Thorsen for vold.

– Vi ønsker at ungdommene skal bruke mer energi på noe annet, som denne dugnaden her, som gir dem følelse av eierskap, sier Martinez.

David Martinez tømmer korridoren i Vitalitetssenteret sammen med en av medlemmene i MIL, Milad Zavarali.

I samarbeid med flere andre aktører skal idrettsklubben arrangere fotball- og basketballturnering, loppemarked og konserter i Nygårdsparken.

Lederen i en av arrangørklubbene, Bergen Vest Cricket Klubb, kom selv til Norge fra nettopp Afghanistan for syv år siden. Flere av familiemedlemmene hans er fortsatt i hjemlandet.

– Afghanistan er ofte en politisk sak. Derfor prøver vi å motivere samfunnet til å engasjere seg i det som skjer i Afghanistan på andre måter også, sier Mossa Momand.

Festivalen kan også gi en viktig påminnelse om hvor mye godt som finnes i samfunnet vårt, sier psykologspesialist Heidi Wittrup Djup.

Ifølge Martinez og Momand befinner flere av ungdommene i idrettslaget seg i en vanskelig situasjon, siden flere av dem har familie som er i livsfare mens de selv bor i trygge Bergen.

Daglig leder Heidi Wittrup Djup ved Klinikk for krisepsykologi mener at det er viktig at unge mennesker engasjerer seg, og at en dugnad som denne kan være et godt alternativ når Sian skal ha markering.

– Å markere motstand og ta til motmæle mot grupperinger og standpunkt som står i motstrid med ens egen overbevisning, kan ha en verdi i seg selv. Men det er viktig å velge sine kamper med omhu, slik at man ikke setter seg selv i risiko eller opplever at det tar mer enn det gir.

– Møhlenpris IL har en lang og verdifull tradisjon for å tilby meningsfulle aktiviteter og fellesskap for unge. Det å se at det mobiliseres støtte til et land som nå dessverre er svært hardt rammet av årelange konflikter, kan også være en viktig påminnelse om hvor mye godt som finnes i samfunnet vårt, sier Djup videre.

Daglig leder i MIL David Martinez sammen med koordinator Stina Amankwah.

– Mangfoldsmarkeringen på Møhlenpris viser Bergen fra sin beste side, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Bergen kommune har fulgt politiets anbefaling om å la Sian få ha sin markering på Tårnplass i Bergen sentrum. Samtidig har kommunen støttet festivalen i Nygårdsparken med 200.000 kroner.

– Jeg synes det er positivt at ungdom tar tydelig avstand fra diskriminering og hatefulle ytringer. Mangfoldsmarkeringen på Møhlenpris viser Bergen fra sin beste side, og jeg håper mange tar turen dit, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Han sier videre at byrådet det siste året, gjennom dialog med politi og organisasjoner som jobber med ungdom, har forsøkt å lære av det som skjedde på Festplassen i fjor.

– Det har blitt drevet omfattende oppfølging og forebyggende arbeid fra mange i byen vår, ikke minst med tanke på hvordan man kan markere sitt standpunkt og ta avstand til Sian på en fredelig måte, sier Valhammer.