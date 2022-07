Hadde hjerteflimmer - tok VM-bronse: – Gelé i hele kroppen

EUGENE/OSLO (VG) Eivind Henriksen (31) har hatt en trøblete vår, men leverte varene i VM og tok bronse etter karrierens nest lengste kast.

fullskjerm neste BRONSEMANN: Eivind Henriksen tok karrierens første VM-medalje lørdag kveld. 1 av 2 Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

16. juli 2022 22:28 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var litt spesielt. For jeg kjente meg ikke så veldig bra, egentlig. På det lengste kastet mitt, så bommet jeg også ganske heftig. Jeg fant ikke helt «feelingen» der, men jeg er veldig glad for at det resulterte i den, sier Henriksen til NRK og viser frem bronsemedaljen.

Etter konkurransen avslørte han at han slet med atrieflimmer (hjerteflimmer) underveis.

– Jeg hadde en litt rar følelse i kroppen fra oppvarmingen. Jeg lurte på om jeg var nervøs for første gang i livet mitt. Jeg var litt «gelé» i hele kroppen. Så kom jeg ut etter konkurransen og tok en EKG-måling på klokken, og fant ut at jeg hadde atrieflimmer. Da fikk jeg et svar på hvorfor kroppen føltes så rar ut, sier Henriksen til VG.

BRONSEMEDALJE: Eivind Henriksen kunne vise frem bronsemedaljen til fotografene etter konkurransen.

– Det er noe jeg har hatt mange ganger. Jeg hadde to tilfeller av det i konkurranse i fjor. Det var første gang jeg hadde det i konkurranse. Det gjør at jeg ikke klarer å prestere helt på topp.

– Du blir litt «shaky» i beinene. Jeg kjenner at hjertet banker urytmisk. Nå også, sier han til de norske journalistene i pressesonen.

Henriksen har tidligere vært åpen om at han har fått hjerteflimmer under konkurranse tidligere. 31-åringen forteller selv at han fikk det første tilfellet av hjerteflimmer da han var 13 år.

– Jeg skjønte det ikke før jeg var ferdig med konkurransen, det var det som var greien. Vanligvis kjenner jeg det veldig på ett kast, at nå fikk jeg hjerteflimmer. Det kom ikke så brått på, det kom mer sigende, forteller han.

Henriksen fikk sitt store gjennombrudd da han tok sølv i OL i Tokyo i fjor, i en konkurranse hvor han satte norsk fire ganger. Det lengste, et kast på 81,53 meter, sto også som Henriksens lengste kast før lørdagens VM-konkurranse.

31-åringen har hatt en utfordrende start på sesongen, med både et trøblete kne og flere sykdomsperioder. Men i NM viste han for alvor at han var på gang, da han vant suverent etter et kast på 80,17 meter.

I VM-finalen fortsatte fremgangen. I det andre kastet markerte seg han med hele 80,87 meter, og det holdt til slutt til en tredjeplass. Dermed tok han Norges første VM-medalje i sleggekast og den første norske VM-medaljen i friidrett i en kastøvelse siden Andreas Thorkildsen tok sølv i spydkast i 2011.

– Det var fryktelig jevnt, og heldigvis hadde jeg marginene på min side, sier Henriksen.

– Jeg er veldig glad for å ta medalje. Målet vår å gjenta det jeg gjorde i fjor. Det har jeg klart ved å ta medalje. Samtidig føler jeg meg litt tom innvendig, for jeg vet at jeg hadde mer inne i dag. Det var ingen supergod følelse, slik som det var i OL i fjor.

Seieren gikk til VM-kongen Pawel Fajdek, som med et kast på 81,98 tok sitt femte strake VM-gull i øvelsen. Sølvet gikk til landsmannen og OL-vinneren Wojciech Nowicki.

SØLV OG BRONSE: Polske Wojciech Nowicki og Eivind Henriksen sammen etter konkurransen.

Henriksen kvalifiserte seg enkelt til finalen i fredagens kvalifisering, og nordmannen var blant de som var antatt å kjempe om medaljene i lørdagens finale.

Etter å ha åpnet med et kast på 78,89 i VM-finalen, viste han for alvor at han hadde planer om å kjempe om medaljene i det andre kastet. Det ble målt til hele 80,87 - Henriksens lengste kast for sesongen og hans nest lengste kast i karrieren. Til tross for kjempekastet, virket Henriksen noe frustrert da han gikk ut av ringen.

– Det ser ut som han fortsatt bommer litt på kastet, men det går jo langt, så jeg skjønner han er frustrert, sa Thomas Mardal, som ikke kom seg videre fra fredagens kvalifisering til NRK om Henriksens kast.

– Jeg tenkte at jeg har mer inne, så jeg håpet å få det ut. Men jeg klarte ikke helt å finne den «feelingen», sier Henriksen selv.

I OL havnet Henriksen mellom de to polske utøverne Wojciech Nowicki (82,52) og Pawel Fajdek (81,53) på pallen, og de to viste seg igjen frem som Henriksens sterkeste konkurrenter. Etter at Henriksen tok over ledelsen etter kastet i runde to, svarte polakkene i runde tre. Nowicki kastet først 81,03, før Fajdek vartet opp med årets lengste kast på 81,98.

Henriksen trøblet mer etter kastet på 80,87, og hadde først et dødt kast og så et kast på beskjedne 75,55. I kast nummer fem ble det 77,74 for Henriksen, som dermed lå på tredjeplass før det siste kastet. I siste omgang ble det 78,19 fra Henriksen, som dermed tok bronse.