Ingebrigtsen spurt om verdensrekord: – Et veldig stort gap som skal tettes igjen

Jakob Ingebrigtsen (21) tror verdensrekorden på 1500-meter er realistisk på sikt, men utelukker at det skjer i løpet av VM i Eugene.

SIKTER HØYT: Jakob Ingebrigtsen (21) under OL i Tokyo i fjor. Onsdag 20. juli er det finale på 1500 meter i VM i USA.

Eirik Heggdal Evensen, VG

26 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Selv om det kun er snakk om et par sekunder, er det fortsatt et veldig stort gap som skal tettes igjen, sier 21-åringen under en intervjuseanse gjengitt av nyhetsstedet Reuters.

I 1998 løp marokkanske Hicham El Guerrouj inn til verdensrekord med tiden 3.26,00 på 1500-meter. En rekord som fortsatt står i dag.

Ingebrigtsen løp selv inn til olympisk rekord da han tok gull i Tokyo med tiden 3.28,32, men tror imidlertid ikke at rekorden er innenfor hans rekkevidde – ennå.

– Det blir som å spørre folk hvorfor de ikke går under ni sekunder på 100-meteren. Det er jo bare snakk om et halvsekund, forklarer Ingebrigtsen ironisk om hvorfor han ikke tror rekorden er mulig å slå helt ennå.

Likevel utelukker han ikke at verdensrekorden er mulig å slå på sikt.

– Jeg tror jeg kan løpe fortere. Jeg prøver selvfølgelig å forbedre tiden min for å komme under 3.28, og klarer jeg det, prøver jeg å komme under 3.27. Og til slutt, kommer jeg kanskje til å nærme meg verdensrekorden. Og om det er tilfelle, vil verdensrekorden være et realistisk mål.

Nå står VM i Eugene for tur for Jakob Ingebrigtsen, som denne gangen reiser uten pappa Gjert og sine brødre Filip og Henrik. Mesterskapet starter 15. juli – og planen er å løpe både 1500 og 5000 meter.

– Jeg går inn for 1500-meteren først, så får jeg se hvordan det går. Så får jeg se om jeg deltar i 5000-meteren og. Men hvis alt går etter planen, skal jeg selvfølgelig forsøke å vinne så mye som mulig, sier en selvsikker Ingebrigtsen.