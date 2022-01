Landslagskaptein O’Sullivan investerte i spillselskap: – Umusikalsk

BRATISLAVA/OSLO (VG) Christian O’Sullivan (30), som bar kapteinsbindet for Norge i håndball-EM, har investert penger i et utenlandsk spillselskap.

VANT THRILLER: Christian O'Sullivan under kampen mellom Norge og Island på MVM Dome i Budapest.

VG avdekket i 2019 at norske idrettsutøvere hadde investert millioner i utenlandske spillselskaper. Det er kontroversielt fordi Norges idrettsforbund kjemper innbitt for spillmonopolet til Norsk Tipping.

Daværende idrettspresident Tom Tvedt stemplet investeringene som «illojalt overfor alt det norsk idrett står for».

– Det er ikke ulovlig å investere i aksjer i slike selskaper, men at idrettsutøvere foretar investeringer i internasjonale spillselskaper som ikke respekterer den norske enerettsmodellen, fremstår som umusikalsk, sier dagens idrettspresident Berit Kjøll.



Sommeren og høsten 2020 hadde O’Sullivan eierandeler i spillselskapet Coolbet, viser aksjonærlister selskapet har offentliggjort.

– Jeg har ingen kommentar til hvordan jeg forvalter pengene mine privat, svarte O’Sullivan da VG tok opp investeringen under et pressetreff i håndball-EM.

Da VG senere henviste til aksjonærlisten og ba om en ny prat med O’Sullivan, ønsket Norges Håndballforbund å vente til han var ute av prestasjonsboblen i EM.

Lørdag kom svaret:

– Jeg ble for en tid tilbake forespeilet en investeringsmulighet av en bekjent. Det var i et selskap jeg visste lite om, men jeg skjønte samtidig at det lå muligheter for gevinst der, sier O’Sullivan gjennom pressesjef Lars Hojem Kvam.

– Etter å ha tenkt meg om vil jeg nå selge min aksjepost i selskapet. I lys av det norske spillsystemet har jeg innsett at det kan være upassende å ha aksjer i et utenlandsk bettingselskap, legger han til.

30-åringen ønsker ikke å gi flere kommentarer.

Christian O’Sullivan har i flere år vært kaptein for den tyske storklubben Magdeburg. Han ble valgt som Norges leder til årets EM-sluttspill, som endte med 5. plass og VM-billett etter fredagens thrillerseier over Island.

Coolbet, som ble startet av nordmannen Jan Svendsen, ble i november 2020 kjøpt opp av amerikanske GAN for 149 millioner euro, tilsvarende 1,6 milliarder kroner.

Etter det VG forstår har enkelte mangedoblet innsatsen sin i løpet av få år. VG er ikke kjent med når O’Sullivan gikk inn i selskapet.

Aksjonærlister viser at O’Sullivan hadde 1322 aksjer i Vincent Group, et holdingselskap i Malta som eier merkevaren Coolbet og har selskaper i Malta, Estland og Guernsey med gambling-lisens i flere land.

Aksjene var ikke listet noe sted inntil selskapet ble solgt, så det er vanskelig å sette en eksakt verdi på O’Sullivans aksjer på dette tidspunktet.

GAN kjøpte Coolbet for 1,6 milliarder kroner gjennom en kombinasjon av kontanter og aksjer.

Berit Kjøll sier hun «ikke liker» investeringen og håper det skyldes manglende kjennskap til slike selskaper.

– Jeg tror ingen landslagsutøvere ønsker å assosiere sitt merkenavn med selskaper som undergraver finansieringen av sin egen idrett, påpeker hun.

NIF har tidligere lagt seg på en linje der utøvere som har avtaler med utenlandske spillselskaper ikke får delta i OL.

O’Sullivan deltok i sommer-OL i fjor mens han hadde aksjer i spillselskapet. Dette ville NIF uansett ikke ha hindret ham i.

– Denne delen av NIFs holdning til uttak handlet om samarbeidsavtaler, ikke personlige investeringer.



Kåre Geir Lio, president i Norges Håndballforbund, er glad for at O’Sullivan nå ønsker å selge seg ut.

– Det er ikke noe ulovlig i det han har gjort, men så lenge han driver med en idrett er det en smule uklokt. Han har kommet på bedre tanker, og det er flott. Sullivan er en klok gutt, så det overrasker meg ikke, sier han til VG.

Håndballpresidenten opplyser at han ikke har vært i kontakt med O’Sullivan rundt saken.

– Alt henger sammen i norsk idrett. Norges Håndballforbund støtter enerettsmodellen, og vi har satt pris på den i mange, mange år. Det er viktig at utøverne også ser de sammenhengene, mener Lio.

– Kan det bli aktuelt å gjøre endringer i retningslinjene til spillerne?

– Det vil i tilfelle være en del av kontraktsarbeidet opp mot utøverne. Der vurderer vi forbedringer løpende. Dette kan være en (forbedring) – at man ikke investerer i den type selskap når vi holder på med aktivitet, sier Lio.

– Det må være opp til den enkelte hva man bør investere sine kroner og øre i. Jeg ser ikke at et selskap som har europeisk spillisens står tilbake for noen andre selskaper. Den norske stat har jo selv, ved oljefondet, vært storaksjonær i spillselskap i enkelte perioder, påpeker Mikael Mellqvist, talsperson i Coolbet.