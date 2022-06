Jonas (21) tente håpet for Byåsen. Men til slutt stoppet cupeventyret

To metalltreff ga stang ut for Byåsen. Sandefjord ble akkurat for sterke i tredje runde av cupen.

Jonas Lian Horten satte liv i matchen med sin 1–1-scoring. Likevel måtte Byåsen til slutt gi tapt.

29. juni 2022 19:54 Sist oppdatert nå nettopp

Byåsen – Sandefjord 1–2

Selv om Byåsen måtte gi tapt i møtet med eliteseriemotstand, kunne de så absolutt gå ut av kampen med æren i behold. Trondheims-laget lå under til pause, men leverte en solid andreomgang.