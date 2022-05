Sport Friidrett Ringens herre

SOGNSVANN (Aftenposten): I 15 år kjempet han mot skader, nedturer og konkurrenters juks. I voksen alder er Eivind Henriksen (31) blitt herre over sleggeringen.

12. mai 2022 18:30 Sist oppdatert nå nettopp

Han roper et forsiktig «ja», ser den 7,26 kilo tunge sleggen borre seg ned i gresset på den andre enden av OL-stadion i Tokyo, og strekker armene langsomt i været.

Så kikker Eivind Henriksen mot den folketomme tribunen.

Han speider etter mannen som har fulgt ham hele karrieren. Ser for seg de blanke øynene til trener Einar Brynemo. Hvor stolt han er, hvor rørt han er, hvor mye det betyr at de to endelig har lyktes etter så mye hardt arbeid og så mye motgang.

Men treneren er ikke der.