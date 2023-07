Elverum-leder ut mot Kolstad: – Jeg hadde vært litt mer ydmyk

Nyheten om pengetrøbbel i hardtsatsende Kolstad slo ned som en bombe hos rivalen i Elverum, som nå er svært kritisk til trønderne.

KOMMER HJEM: Sander Sagosen har omtalt lønnskuttet som en brutal nyhet. Trønderen kommer hjem i sommer og er svært sentral i Kolstad-satsingen. Vis mer

Tidenes håndballsatsing i Trondheim har fått seg en alvorlig knekk.

Etter en rekke håndball-sexy nyheter siden høsten 2021, med stjernespillere som har signert for klubben på lukrative kontrakter, kom nyheten om at klubben vil kutte kraftig i spillernes lønninger.

– Jeg reagerer i den forstand at jeg ble veldig overrasket. Jeg så ikke helt den komme. Det er rart at det kommer nå. Det tror jeg alle synes, sier Elverum-leder Hans Fredrik Cordt-Hansen.

– Hvorfor er det rart?

– Det har ikke vært antydninger til det, så det slo ned som en liten bombe.

Han sier han føler med spillere som har kommet til Kolstad i god tro, og som nå får dette i trynet.

LEDER: Hans Fredrik Cordt-Hansen. Vis mer

Fakta Kolstads historiske satsing Kolstad Håndball satte i gang tidenes satsing i norsk håndball høsten 2021.

Landslagsspillerne Torbjørn Bergerud, Magnus Gullerud og Vetle Eck Aga kom før fjorårets sesong. Det samme gjorde de islandske landslagsspillerne Sigvaldi Gudjonsson og Janus Smarason.

I sommer kommer Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Søgard Johannessen.

Lønnskostnadene har økt fra 9,5 mill. (2021) til 24,4 mill. (2022) – og var budsjettert til 52,9 mill. i 2023.

Klubben har det siste året vunnet serie, NM og sluttspill i Norge, og er klare for Champions League til høsten. Vis mer

– Er det fair play å hente spillere som man ikke klarer å lønne etter avtalen?

– Det er uheldig hvis man har hentet spillere med penger man ikke har. Og så kjenner jeg ikke detaljene for hvorfor de ikke har de pengene.

– Det er uheldig for sporten når man havner i en situasjon hvor man må gjøre slike tiltak.

– De oppgir krigen i Ukraina som en årsak i pressemeldingen. Er de ærlige nok der?

– Det kan man diskutere. Det var en pandemi da de lanserte dette prosjektet, så ting var usikkert da også. Hvorvidt det er en gyldig unnskyldning eller ikke, det vet jeg ikke.

Daglig leder Jostein Sivertsen i Kolstad står på sin side fast på at endringer i makroøkonomien er en god forklaring.

– Vi tror makroøkonomien har sammenheng med krigen i Ukraina og senvirkninger av pandemien, sier han.

KOLSTAD-SPILLERE: Torbjørn Sittrup Bergerud og Magnus Abelvik Rød. Vis mer

Etter å ha lest VGs sak om at Kolstad tok opp et lån på to millioner kroner av et selskap foreldrene til klubbens daglige leder står bak, får Elverum-lederen vann på mølla.

I en SMS vil han gjerne legge til følgende:

– Jeg synes det er meget spesielt at de er i media i vår og kritiserer oss for en overgangsavtale vi hadde med Nærbø, når de selv måtte ta opp et privat lån for å sikre positiv egenkapital. Da hadde jeg vært litt mer ydmyk, og i hvert fall ikke blandet meg inn i sak jeg ikke har noe med.

Han sikter til krangelen rundt Andreas Horst Haugseng – og en overgangsavtale som ble kritisert av Kolstad.

Styreleder Torkil R. Iversen svarer at han har forståelse for at det er mange utenfor klubben som ønsker å mene noe om situasjonen i Kolstad.

KOLSTAD-KLAR: – Jeg reagerer litt med sjokk. Det er ikke noe du har lyst til å få beskjed om før det har startet og vi er i gang med prosjektet, har Magnus Abelvik Rød uttalt til TV 2. Vis mer

I årsberetningen til Kolstad, som ble presentert i slutten av mars, er det få spor av at klubben ville havne i trøbbel drøye tre måneder senere, til tross for et underskudd på 800.000 kroner.

«Det ligger ingen dramatikk i det, og klubben har fortsatt god kontroll på økonomien», står det i rapporten.

Styrelederen påpeker at denne formuleringen var basert på regnskapsåret 2022

Samtidig ble budsjettet for 2023 presentert. Der skulle inntektene økes fra 40 til 81 millioner. Rundt halvparten skulle være sponsorinntekter.

«Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av årsregnskapet», melder styret i rapporten.

Mandag slo det ned som en bombe da TV 2 meldte at spillere og ansatte har blitt bedt om å godta et lønnskutt på 30 prosent av lønnen første året og 20 prosent andre året.

Årsaken er at sponsorinntektene ikke svarer til ambisjonene.

– Kolstad Håndball vedtok et budsjett for 2023 som var offensivt og i tråd med ambisjonene til klubben. Styret har hele tiden vært klar over at satsingen i Kolstad vil være krevende de første årene. Styret er ansvarlig for å avgi et regnskap i balanse ved årsslutt i tråd med kravene til elitelisensnemnda, og det er helt avgjørende å iverksette tiltak på kostnadssiden, herunder lønnsreduksjon, sier styreleder Iversen.

VG har spurt ham hvor lenge styret har vært klar over de økonomiske problemene.

– Styret følger den økonomiske situasjonen tett og beslutningen om de kostnadsreduserende tiltakene er basert på jevnlig økonomisk statusrapportering fra administrasjonen i klubben. Utfordringene har blitt tydeligere i andre kvartal i 2023, svarer han.

– Både styret og administrasjonen er opptatt av opptre ansvarlig når inntektene ikke samsvarer med kostnadene, og derfor tar vi nå grep.

Torbjørn Bergerud hever pokalen etter seieren i sluttspillet i håndball mellom Elverum og Kolstad i Terningen Arena. Vis mer

Harry Arne Solberg, professor ved NTNU Handelshøyskolen, mener det vil være et prestisjenederlag for Rema 1000 om prosjektet klapper sammen.

– De kan derfor være villig til å strekke seg lenger, spår han.

– Rema gikk betydelig inn i prosjektet, men Kolstad hadde håpet å få med seg flere små- og mellomstore sponsorer. Trondheim er ikke en så stor by, og den har allerede Rosenborg som støvsuger markedet. Det er begrenset igjen til en nummer to-klubb, sier han.

Solberg mener det er enklere for en lokal spiller som Sander Sagosen, med tilknytning til Trondheim, å godta lønnskutt enn for spillere som kommer utenfra.