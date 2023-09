Sæter-straffe sikret uavgjort foran fullsatt Lerkendal

RBK spilte helt jevnt med gulljagende Bodø/Glimt, i det som ble Ole Selnæs comeback-kamp på Lerkendal.

Ole Sæter feiret utligningsmålet foran bortehjørnet. Vis mer

Publisert: 17.09.2023 18:52 Oppdatert: 17.09.2023 19:08

Rosenborg - Bodø/Glimt 1 - 1 (1 - 1): Det ble med et hederlig uavgjort for Rosenborg. Et fullsatt Lerkendal fikk se Ole Selnæs dirigere, strø om seg med pasninger, og Ole Sæter dunke inn et straffespark.

Glimt fikk en best tenkelig åpning på oppgjøret, da Tobias Gulliksen førte dem opp i ledelsen alt etter syv minutter. Men Rosenborg fikk mer og mer kontroll på oppgjøret, og ble betalt i form av et straffe-mål like før pause.