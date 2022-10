Svensk fotballikon: Derfor trenger ikke RBK stå æresvakt

Erik Niva og Mini Jakobsen gjester Rasmus&Saga.

Den ene er prisbelønt fotballjournalist, har fulgt fotballen i alle verdens hjørner og er mannen bak suksesspodcasten When We Were Kings.

Den andre er merittert RBK-helt som var sentral i storhetstida i klubben.

Nå kommer boka «Rosenborg 1996», og denne uka er derfor Erik Niva og Mini Jakobsen med hos Rasmus&Saga.

Niva med fra Sverige, Mini med i studio.

Eggen og Milano

Det blir en drøy time med mimring over RBKs storhetstid: Nils Arne Eggen, Miraklet i Milano og hvilken RBK-er som satte størst avtrykk i Sverige.

Men vi snakker også om aktuelle saker. For hva mener Niva, som har sett mer fotball enn de aller fleste, om «æresvakt-gate»?

Og hva mener han om Rosenborg i dag?

Mini leverer også strøkne historier fra storthetstida, blant annet om hvordan det var å leve under Eggens regime.

Og hadde RBK blitt det samme om trenerlegenden hadde reist til Nederland i 1995?

Trudde på storfint besøk: Mini likte Nivas podcast om Rosenborg, og tenkte å by på hvetebakst for å gjøre stas på svensken. Men visste ikke at han var med på link fra Sverige...

