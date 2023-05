Arch Manning (17), amerikansk fotball, USA

Quarterbacken er født inn i en familie med dype tradisjoner. Bestefar Archie spilte i NFL i 13 sesonger og onklene Peyton og Eli vant begge Super Bowl to ganger. 17-årige Arch blir sett som et supertalent og arvtageren i NFL. Spiller foreløpig for The University of Texas.