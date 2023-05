Slik forbløffet han sykkelverdenen

Andreas Leknessund kan fortsatt gjøre det helt store i Italia. På veien til toppen har han imponert – og fått litt kjeft.

Andreas Leknessund i den rosa ledertrøyen tidligere i Giro d’Italia.

25.05.2023 06:45

Det ble tungt for Andreas Leknessund opp den siste, bratte stigningen til mål på Monte Bondone. Dermed falt han noen plasser i Giro d’Italia-sammendraget etter tirsdagens etappe.

Det endrer ikke at årets giro likevel har vært et eventyr for Leknessund og norsk sykkelsport.