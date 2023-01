Tok karrierens 30. verdenscupseier etter fantomomgang: - For en maktdemonstrasjon

15.01.2023 14:06 Oppdatert 15.01.2023 16:29

– Det er en veldig bra dag. Jeg hørt at Lucas kom inn med ett sekunds ledelse. Da var det ikke noe annet å gjøre, jeg hadde ikke så mye valg, sier Kristoffersen til Viaplay.

For som nest siste startende, i tett snødrev i Wengen, skulle Kristoffersen måle seg opp mot en annenomgang av Braathen som Viaplay-ekspert Kjetil Jansrud omtalte som «vanvittig».

Den oppgaven, stor sådan, passet «Spjælingen fra Rælingen» som hånd i hanske. I mål var Kristoffersen 0,49 sekunder foran lagkamerat Braathen.

– For en maktdemonstrasjon, utbrøt Viaplay-ekspert Kjetil Jansrud i det Kristoffersen kjørte i mål.

Det maktet ikke sveitseren Loic Meillard, som ledet etter den første omgangen å matche, og sveitseren måtte ta til takke med andreplassen bak Kristoffersen, plassen foran Braathen.

Søndagens seier var Kristoffersens andre seier denne sesongen og hans 30. verdenscupseier i karrieren så langt.

– Det er dritkult, sier Kristoffersen om milepælen overfor Viaplay.

For Braathen, som leverte et midtparti det luktet svidd av, endte slalåmrennet i Wengen med sesongens fjerde pallplass, de tre foregående seire.

– Det har vært kjempekult i det siste. Jeg er så stolt over hva dette laget får til, sier Braathen til VG.

– Hva tenker du om duellene med Henrik Kristoffersen?

– Det er så kult å stå på startstreken og vite at det blir så tett om seieren.

– Så du blir bedre av denne duellen?

– Ja, ingen tvil! Jeg tror det er sunt og gjør oss enda bedre, sier han.

I tillegg til de to nordmennene som var topp tre før den siste omgangen, lå Atle Lie McGrath på en femteplass, sekundet bak Meillard, akkurat slik han gjorde for to uker siden i Adelboden.

Da endte det med annenplass bak Braathen, lørdag endte det med en femteplass.

Det etter en krevende førsteomgang, hvor både forholdene og hvordan portene var stukket, satte alpinistene på en prøve.

– I dag får vi tilbake fra at vi i ung alder har trent my ei dritvær og på dritføre. Det var vanskelig snø og litt regn i 1. omgang. Men da ser vi at nordmennene er tøffe. Vi snakker om kulturen vi har. Det er så gøy. Det er ikke hver dag Norge har tre løpere topp 5 i Wengen, sier McGrath til VG.

– Dette var et drapsforsøk signert av britene, så får vi norske stikke en løype hvor man ser litt bedre skikjøring, sier McGrath til Viaplay om løypesettingen i den første omgangen.

I motsetning til den andre omgangen, hvor snøen lavet ned, var traseen i den første omgangen kraftig vannet og saltet.