Mol og Sørum med to strake seirer

Anders Mol og Christian Sørum vant i strake sett mot italiensk motstand og fikk en perfekt start på verdenstouren i sandvolleyball i Mexico.

24.03.2023 07:33

De norske stjernene spilte seg til 21-19, 21-13 mot Samuele Cottafava og Paolo Nicolai.

Mol og Sørum havnet aldri under på veien mot åpningsseieren i Tepic. De har vunnet samtlige fire møter med Cottafava/Nicolai, men for første gang ble de ikke nødt til å spille et tredje sett.

Natt til fredag norsk tid møtte duoen qatarerne Cherif Younousse og Ahmed Tijan. Der spilte nordmennene seg til seier med 21-19, 16-21 og 15-11.

To seirer betyr at Mol og Sørum allerede er klare for kvartfinale i Mexico lørdag før fredagens siste kamp i gruppespillet. Der møter de italienerne Daniele Lupo og Enrico Rossi.