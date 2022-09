Den forrige som oppførte seg slik, fikk sparken

16. sep. 2022 20:46 Sist oppdatert nå nettopp

RBK-sjef: Kjetil Rekdal på fredagens trening. Søndag venter Lillestrøm på Lerkendal.

KOMMENTAR: Kjetil Rekdal skal ha ros for hvordan han opptrer i en krevende situasjon for Rosenborg.

LERKENDAL: Det som foregår på Brakka viser at klubben er inne i økonomisk nedgangstid, trolig større enn det som er kommunisert til nå. I det siste overgangsvinduet spilte Rosenborg knapt nok en birolle.

Salget av Noah Holm bringer potensielt noen titalls, sårt tiltrengte, millioner kroner inn. Samtidig går klubben glipp av en mulig publikumsmagnet, en spiller med skyhøyt potensial, som med én suksessfull sesong kunne ha gitt RBK langt flere millioner ved et salg om et år eller to.