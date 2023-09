Oppgitt Nordås var sluttkjørt etter VM: – Var brutalt

BRUSSEL (VG) Narve Gilje Nordås (24) refser egen taktikk etter 6.-plassen på 2000-meteren i Belgia fredag. Etter VM i Budapest var han utslitt både mentalt og fysisk.

Narve Gilje Nordås ble nummer seks i Brussel. Her fra VM i Budapest. Vis mer

Publisert: 10.09.2023 06:12

– Du merker når du kommer til 1500 meter at du egentlig er ferdig i hodet, så er det 500 meter igjen ..., sier Nordås til VG på en måte så man nærmest kan kjenne håpløsheten.

Jakob Ingebrigtsen satte verdensrekord på den uvanlige distansen 2000 meter med 4.43,13. Han vant med fem sekunder til Reynold K. Cheruiyot. Narve Gilje Nordås ble nummer seks, tiden var 4.50,64 – bare 63 hundredeler bak Jakob Ingebrigtsens gamle europarekord på 4.50,01 fra Bislett 2020.

– Jeg er skuffet over at jeg ikke er på pallen, sier Nordås.

Løpet i Brussel gikk raskt helt fra start til mål. Det er ikke noe Nordås, som trenes av Gjert Ingebrigtsen, trives med. Etter sjetteplassen var han oppgitt over egne valg underveis i løpet.

– Ofte er det en rolig start med progressiv fart og en vanvittig sisterunde som jeg liker. Her gikk det sabla raskt fra start. Det var bare å holde hodet over vann, jeg får testet begrensningene mine, sier Nordås.

–Jeg lå bakerst og kranglet med to belgiere i starten, og brukte for mye krefter på det. Jeg prøvde å øke farten på langsiden, men da gjorde de det også. Jeg burde vært lenger fremme tidlig for å slippe det tullet, men gjort er gjort.

Fakta 2000 m i Brussel, Diamond League: 1) Jakob Ingebrigtsen, Norge 4.43,13 (v-rek.), 2) Reynold Kipkorir Cheruiyot, Kenya 4.48,14, 3) Stewart McSweyn, Australia 4.48,77. Øvrig norsk: 6) Narve Gilje Nordås 4.50,64. Vis mer

– Må du utvikle flere måter å løse løp på taktisk?

– Definitivt. Det var ikke beste løsning jeg valgte i dag. Det kostet mer krefter å krangle bak der enn å bare ta et magedrag i starten for å komme meg lenger opp. Jeg lærer stadig, men jeg burde innsett det.

Narve Gilje Nordås har kommet som en komet på 1500 meter denne sesongen og toppet det med VM-bronse på øvelsen bake Josh Kerr og Jakob Ingebrigtsen. Han løp også 5000 meter i VM.

Etter mesterskapet gikk luften ut av ham. Han sto over stevnet i Zürich sist uke.

– Den var brutalt den første uken etter VM. Da var jeg langt nede mentalt og ikke minst fysisk på trening. Det var milevis bak det jeg var i ukene før VM, men jeg kom meg raskt opp igjen.

Han beskriver at «boblen sprakk»:

– Du går i en boble i ni dager i VM. Det var fem løp og etter hvert løp må du omstille til et nytt løp. Det koster helt enormt fysisk og mentalt. Du merker hvor mye det koster når du går ut av den boblen og det er slutt på adrenalinet.

– Hvordan var det å komme tilbake til Jæren igjen etter en sommer med mye høydetrening i Sveits og konkurranser?

– Det var veldig kjekt å være hjemme med nære og kjære. Da lades batteriene fort, det er som hurtiglading på elbil.

Under VM ble det kjent at han hadde fått seg kjæreste.

– Det var strålende, helt fantastisk. Det har gjort godt, sier Nordås om tiden de har fått sammen i det siste.

Nå er han klar for Diamond League-finalen i amerikanske Eugene 16 og 17. september.

– Jeg reiser til Eugene med god tro om en pall på 1500 meter. Før sesongen hadde jeg tenkt at det var utenkelig, sier Nordås.