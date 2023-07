Motorsport-familien i sorg etter tragisk dødsulykke: – Et sjokk for alle

Det nederlandske motorsport-talentet Dilano van 't Hoff (18) er død etter en ulykke under et løp i Spa-Francorchamps i Belgia lørdag morgen.







01.07.2023 13:36 Oppdatert 01.07.2023 14:21

MP Motorsport, laget til van 't Hoff, bekreftet dødsfallet lørdag ettermiddag.

– Vi er knust etter tapet av et av våre fremste nederlandske talenter, en person som bidro med så mye energi i årene han kjørte for laget vårt. Dilano har vært en del av racing-familien siden hans motorsportdebut med MP tilbake i 2021, skriver MP Motorsport på Twitter.

– Hele paddocken paddockenOmrådet på banen der teamene har base. er i sjokk, sier Martin Stenshorne til VG fra Spa-banen i Belgia.

Han er far til Martinius Stenshorne (17), som kjørte det samme løpet som den omkomne.

– Martinius ante ingenting om dette før lenge etterpå. Det virker som han snurret og så ble påkjørt av en annen fører. Dette er et sjokk for alle her. Det er sinnssykt trist.

– Hva tenker du om en slik dødsulykke i denne motorsporten?

– Det minner oss selvfølgelig om at det er en risiko i det vi driver med. Stort sett vil det gå veldig bra, men så skjer noe så forferdelig som dette. Det er klart at dette får oss til å tenke.

Ulykken skjedde under et løp i serien Formula Regional European Championship by Alpine, en klasse mellom Formel 3 og Formel 4.

Norske Dennis Hauger kjører til daglig for MP Motorsport i Formel 2. Han kjører sprintløp lørdag. I forkant holdt de en markering for van 't Hoff.

– Det er ubegripelig. Det er en fører i laget til MP. Det er veldig trykket stemning i laget her nå, sier Harald Huysman, Haugers manager, til Viaplay.

Van 't Hoff og RPM-fører Adam Fitzgerald var de to som var involvert i kollisjonen. Løpet foregikk på vått underlag, og sikten var svært dårlig.

En video av hendelsen viser at flere biler mister kontrollen på underlaget, og Fitzgeralds bil treffer Van 't Hoff i høy hastighet.

Den tragiske hendelsen skjer fire år etter at Formel 2-føreren Anthoine Hubert mistet livet på samme bane. Siden den gang har det blitt reist spørsmål om sikkerheten på banen i Spa.