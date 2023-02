Klinsmann blir sørkoreansk landslagssjef

Det tyske fotballikonet Jürgen Klinsmann (58) tar over jobben som hovedtrener for Sør-Koreas herrelandslag.

Son Heung-min og resten av Sør-Koreas landslag får Jürgen Klinsmann som ny trener

27.02.2023 10:23

Klinsmann hadde en stor spillerkarriere og vant blant annet VM med hjemlandet i 1990 og EM i 1996. Han ble to ganger kåret til Tyskland fremste spiller.

Etter karriereslutt i 2004 har han hatt noen trenerjobber med blandet suksess. Han ble Tyskland-trener like etter at han la opp, en rolle han forlot to år senere etter å ha ledet laget til VM-bronse. I tillegg har han vært trener for Bayern München, USAs herrelandslag og senest Hertha Berlin.

Klinsmann er ansatt som landslagstrener for Sør-Korea på en kontrakt som strekker seg til mars 2026. Han ankommer landet neste uke for å lede sin første kamp mot Colombia 24. mars.

Sør-Korea kom seg til åttedelsfinale i fjorårets VM, der det ble klart 1-4-tap for Brasil.