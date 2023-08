Sier nei til Italia-tur med landslaget

En vond skulder holder Julie Myhre hjemme i Trondheim.

Her sitter Julie Myhre med arma i fatle etter at hun fikk skuldra ut av ledd i GranĂĄsen tidligere denne mĂĄneden. Vis mer

Publisert: 29.08.2023 17:14

Det var under Toppidrettsveka for et par uker siden at landslagsløperen falt og fikk skuldra ut av ledd. Uhellet endte med et sykehusbesøk, og halvannen time senere var skuldra på plass igjen.

Siden har Julie Myhre trent alternativt, og trønderhåpet regner med at det vil ta en god stund før hun er tilbake i normal trening. Trolig er det snakk om et par-tre måneder.