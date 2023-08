Ruud rotet bort seieren i Canadian Open – reagerte på «usportslig oppførsel»

(Casper Ruud – Alejandro Davidovich Fokina 6–7, 6–4, 6–7) Casper Ruud (24) reagerte på usportslig opptreden, slet med korsryggen og måtte vente på oppholdsvær da han røk ut i Canadian Open.

SVIKTET: Casper Ruud tapte nervedramaet mot Alejandro Davidovich Fokina. Vis mer

Publisert: 10.08.2023

Casper Ruud kunne serve inn seieren i det tredje settet, men sviktet da det gjaldt som mest. I det avgjørende tiebreaket tapte han 4–7.

Han fikk dermed ingen revansj etter at han tapte mot samme mann i French Open i 2021.

Det var et svært jevnspilt første sett mellom de to. Litt dramatikk ble det da spanjolen valgt å ta en underarmsserve. Ruud rakk ikke frem til den korte serven, og gikk bort til dommeren med spørsmål om det var fair play. Ruud mente han kikket ned på grepet sitt og at Davidovich Fokina dermed utnyttet at han var uoppmerksom.

Se situasjonen og klagen her:

Ingen av de klarte å bryte hverandre i det første settet og det gikk dermed til tiebreak. Der sviktet Ruud og tapte 4–7 mot spanjolen som ligger på 37. plass på verdensrankingen.

Han var dermed avhengig av å vinne det andre settet for å ha håp om avansement. Og det startet svært lovende da han brøt til 2–1. Rett etter måtte nordmannen ta en medisinsk timeout. Det så ut til at korsryggen var problemet.

Ruud ble populær for denne manøveren da han gikk videre fra 2. runde.

På stillingen 3–2 i andre sett ble kampen stanset i underkant av to timer på grunn av regnvær.

Etter pausen brøt de begge hverandre én gang. Ruud servet dermed inn det andre settet og sørget for at det ble et avgjørende tredje sett.

Det startet på utmerket vis for Ruud som ligger på 5. plass på verdensrankingen. Han brøt umiddelbart og holdt det helt til han skulle serve for seieren, men han ble da brutt.

Det avgjørende tiebreaket vant Fokina. Spanjolen møter Mackenzie McDonald i kvartfinalen.