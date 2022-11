OL-mesteren risikerer å måtte betale for gå verdenscup: – Jeg tror han vil være misfornøyd

Ni måneder etter at han som første skøyteløper forsvarte sin OL-tittel på lagtempo, risikerer Sverre Lunde Pedersen (30) å måtte betale 25.000 kroner for å starte i verdenscupen.

MAKELØS: Sverre Lunde Pedersen (i midten) tok sitt andre OL-gull på rad på lagtempo i Beijing i februar, sammen med Peder Kongshaug (t.v) og Hallgeir Engebråten.

22 minutter siden

– Får jeg det, får jeg det, svarer han på spørsmål om hvordan han eventuelt vil ta det hvis han må innfri Norges skøyteforbunds krav til løperegenandel for deltagelse i verdenscupen etter sesongpremieren i Stavanger denne helgen.

I henhold til skøyteforbundets uttakskriterier, må landslagsløperne betale 25.000 kroner hver for å få lov til å gå de to verdenscupløpene i Calgary 9.-11. desember og 16.-18. desember. Hvis de ikke etter de to første - i Stavanger 9.-11. november og Heerenveen 18.-20. november - er kvalifisert for A-gruppen på en distanse.

Eller Norges lag på lagtempo eller lagsprint.

– Noen må dessverre betale, sier generalsekretær Håkon Dahl i Norges skøyteforbund.

Det er bestemt at så mange som mulig skal få sjansen til å gå verdenscup, med forbehold om at de minimum er topp 10 i B-gruppen. Til det en måned lange verdenscupoppholdet i Calgary vil forbundet ikke fylle løperkvotene fullt ut og sende færre trenere enn vanlig for å spare penger.

Ifølge Håkon Dahl kostet et tilsvarende verdenscupopphold i Nord-Amerika forrige sesong 100.000 kroner for hver løper. Egenandelen utgjør altså 25 prosent av faktisk løperkostnad. Noen får den dekket av klubblaget, andre må be foreldrene punge ut arrow-outward-link .

Egenandeler er ikke en ny ordning for Norges beste skøyteløpere. Med trangt sponsormarked, dyre flyreiser og hotell vil den bli hengende ved dem i uoverskuelig fremtid - selv etter to individuelle bronsemedaljer (Håvard Lorentzen 1000 m og Hallgeir Engebråten 5000 m) og gullmedalje på lagtempo i Beijing-OL.

Sverre Lunde Pedersen arrow-outward-link sørget for den edleste sammen med Hallgeir Engebråten og Peder Kongshaug, fire år etter at han ledet Norge til et like suverent lagtempogull i Pyeongchang-OL.

– Jeg tror han vil være misfornøyd hvis han må betale 25.000, sier skøyteforbundets sportssjef Petter Andersen.

– Går han normalt godt på skøyter, vil det ikke være et problem, tilføyer han.

«Problemet» er imidlertid at Sverre Lunde Pedersen i forberedelsene til verdenscupåpningen – med et par unntak – ikke har gått så bra på skøyter.

Det gjorde han heller ikke forrige sesong, sett bort fra OL-gullet. Da hadde det en logisk forklaring, nemlig det alvorlige sykkeluhellet han var utsatt for i mai 2021.

Han har bestemt seg for å droppe 1500 meter i B-gruppen i Stavanger fredag formiddag, til fordel for lagtempo seks timer senere samme kveld - fordi han har lyst til å være god på 5000 meter i B-gruppen lørdag klokken 10.37.

Selv om han prioriterer lagtempo og sin individuelle favorittdistanse, er det ikke gitt at han har klippekort til den første. Flere unge løpere puster ham i nakken og kan vippe ham ut av laget. Og uten A-status individuelt, ja, da ...

– Det er ikke eksklusivt å være toppidrettsutøver i Norge, sier Petter Andersen med tanke på skjebnen landslagsveteranen kan komme til å lide - og det faktum at skøyteløperne ikke er alene om å måtte leve med egenandelspøkelset.

– Jeg har høyere mål enn å gå i B-gruppen. Hvis jeg blir der, må jeg gjøre noen grep på 5000-meteren i Heerenveen, sier Sverre Lunde Pedersen.

Fire av Norges fem herreløpere på 5000 meter må starte i B-gruppen (09.37 lørdag) i Stavanger: NM-vinner Sander Eitrem, Sigurd Henriksen, Peder Kongshaug og Sverre Lunde Pedersen (4. plass i NM).

Hallgeir Engebråten (startnekt i NM) arrow-outward-link benytter seg av sitt wild card utløst av OL-bronsemedaljen i Beijing i februar og starter i A-gruppen (13.20 lørdag).

På 1500 meter starter Allan Dahl Johansson, Kristian Ulekleiv, Peder Kongshaug (15/100 fra bronsemedaljen arrow-outward-link i OL) og Hallgeir Engebråten i A-gruppen, som begynner 17.00 fredag.

Ps! Sander Eitrem vant tidligere på dagen fredag B-gruppen med svært gode 1.46,43 - og er klar for A-gruppen i Heerenveen neste helg.