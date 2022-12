Amerikansk OL-gullvinner: Frigitt fra russisk fangenskap

Den amerikanske basketballstjernen Brittney Griner er frigitt i Russland, i bytte mot en russisk våpenhandler.

LØSLATT: Brittney Griner i Moskva tidligere i år.

Camilla Vesteng, VG

Jens Friberg, VG

Ole Løkkevik, VG

8. des. 2022 14:15 Sist oppdatert nå nettopp

Griner har vært fengslet i Russland etter at hun i februar ble tatt med cannabisoljer på vei inn Russland. Hun ble dømt til ni års fengsel i august, og har siden vært i russisk varetekt.

Det var den 17. februar i år at Griner ble arrestert på flyplassen i Moskva med cannabisoljer i bagasjen, beregnet på bruk til e-sigaretter – såkalt «vape» – som hun hadde legeerklæring for å oppbevare, ifølge The Guardian.

Griner tok OL-gull i basket med USA i Rio de Janeiro i 2016.

Fangeutvekslingen betyr på den annen side at våpenhandleren Viktor Bout, også kalt dødens kjøpmann, løslates fra USA. Utvekslingen skal ha skjedd i Abu Dhabi. Bout var en av verdens mest kjente illegale våpenforhandlere.

RUSSISK VÅPENHANDLER: Viktor Bout ankommer retten i Bangkok i Thailand i 2010. Han ble dømt til 25 år i fengsel i USA i 2012.

Det ble tidligere meldt at byttet mot Bout ville skje mot Paul Whelan, som er en tidligere marinesoldat, domfelt for spionasje og Griner. Men CNN skriver at Whelan ikke er en del av avtalen.

USA-president Joe Biden skriver klokken 14.15 på Twitter at han nettopp har snakket med Griner, at hun er i trygghet, på et fly og på vei hjem.

USA har byttet en fange tatt for cannabisoljer med Russland mot en mann som er dømt til 25 års fengsel for blant annet å skaffe utstyr til terrororganisasjoner og å selge våpen. Han ble pågrepet i Thailand i 2008 av amerikanske narkotikaagenter som utga seg for å komme fra den colombianske geriljaorganisasjonen FARC, han ble utlevert til USA i 2010.