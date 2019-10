59-åring fra Ålesund nær OL-plass i Tokyo

Norge får høyest trolig en individuell plass i sprangridning i neste års sommer-OL. Norden har rett på to enkeltplasser, og ettersom Sverige er kvalifisert som lag, står det mellom Finland, Danmark og Norge. I denne kampen ligger Danmark og Norge klart best an, og dermed går det mot en OL-plass for Norge. Det bekrefter sportssjef i Norges Rytterforbund, Nina Rasmussen, til Sunnmørsposten.

Når OL-plassen er endelig i boks, vil det norske rytterforbundet nominere tre utøvere til OL-plassen innen 31.12. I løpet av våren faller valget på hvem av de tre som blir sendt til OL. Valget til slutt er det Olympiatoppen som gjør ut fra sine kriterier.