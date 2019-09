23-åringen er særlig kjent for sine harde starter på løpene sine. I VM må Warholm derimot gjennom et forsøksheat og semifinale før medaljene skal deles ut. Trolig sparer han ikke på kruttet i åpningen av løpet for det om.

– Jeg vil selvfølgelig ikke springe på personlig rekord i de innledende rundene, men jeg vil nok ikke la det bli tilfeldig hvem som går først over mål i de forskjellige rundene, det vil jeg ikke, sier Warholm til Sunnmørsposten.