Tidligere verdensmester og Ingebrigtsen-rival suspendert

En av Ingebrigtsen-brødrenes tøffeste konkurrenter i Elijah Manangoi er suspendert grunnet meldepliktsbrudd. Kenyaneren møtte ikke til dopingtest.

NTB-AP

11 minutter siden

Det bekrefter Athletics Integrity Unit (AIU) torsdag.

Manangoi vant 1500 meter sprint under VM i 2017 i London og tok sølvmedalje under Beijing-VM to år tidligere. Kenyaneren er den regjerende mesteren i Commonwealth Games og har vunnet flere Diamond League-stevner. Han er en av Ingebrigtsen-brødrenes største rival.

Det er ennå ikke blitt satt en dato for disiplinærsaken.

Hekkeløper Natalya Ivoninskaya og tre andre kenyanske hekkeløpere ble også sanksjonert. Ivoninskaya er utestengt i to år etter å ha testet positivt for steroider under OL i London 2012.