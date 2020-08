Tiger Woods’ sønn imponerer på golfbanen: - Jeg kommer ikke til å presse ham

Tiger Woods gikk som caddie da sønnen Charlie (11) utklasset golfkonkurrentene i Florida. Sammenligningene med pappa er allerede godt i gang.

Tiger Woods har en meget talentfull sønn, Charlie, som tar for seg på golfbanen. Seth Wenig / AP

NTB

19. aug. 2020 07:46 Sist oppdatert nå nettopp

For et par dager siden vant 11-åringen en turnering for barn og ungdom. Han spilte de ni hullene på 33 slag, tre under par. På veien fikset han tre birdier. Charlie hadde fem slag ned til andremann på resultatlisten.Med som caddie var pappa Tiger. Golfeksperter kaller Charlie «et ekstremt talent».

– Det er helt opp til ham om han vil satse på golf. For meg var det naturlig fra en veldig ung alder. Jeg kommer ikke til å presse ham, sa Tiger nylig til GolfTV.

Han fikk sønnen sammen med sin tidligere kone Eli Nordegren.

– Det er fantastisk å gå der ute på banen med ham. Det minner meg om min far og meg selv.

Tiger står med seirer i 15 Major-turneringer. Den hittil siste kom i fjor, men han har vært hardt rammet av skader de siste sesongene.

– Jeg skulle gjerne hatt den bevegelsen som han har, men det er lenge siden det var slik for meg, sier pappa Woods.

Denne uka spiller Woods senior PGA-turnering i Norton, Massachusetts. Med i feltet der er også nordmannen Viktor Hovland.