Ni måneder etter skadesjokket: Nå er den norske idrettsprofilen endelig tilbake på ski

Ragnhild Mowinckel hadde i helga sin første økt på med snø under beina siden tilbakefallet av kneskaden i vinter.

Nå nettopp

Det var helt på tampen av sesongen i 2019 Ragnhild Mowinckel pådro et avrevet korsbånd i kneet. Den gangen ble hun forespeilet mellom ni måneder og et år på sidelinja. 27-åringen så muligens for seg å være tilbake når sist sesong gikk mot slutten, og opptreninga gikk bra. På veien responderte hun godt, og hun fikk til og med en liten måned på snø før den nedslående beskjeden kom i november i fjor.

Da var hun inne i den åttende måneden av opptreninga. Det var under ei treningsøkt på Bjorli noe kjentes rart ut.