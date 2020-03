Skuffende start for Hovland i Orlando: – Jeg var ikke helt i siget

Hovland var blant spillerne som startet dagen på 10. hull, og halvveis på sin runde var han ett slag under par etter en birdie på 11. hull og resten par.

Tre bogeyer på fire hull tidlig på den siste halvdelen ødela dagen for ham. Han trengte fire slag på 2. hull, seks på 4. hull og fem på 5. hull, alle ett over hullets par. Det ble med den ene birdien for dagen, og dermed er nordmannen to slag over par etter åpningsrunden.

– Jeg var ikke helt i siget. Jeg fikk en bra start, og så senket jeg en del putter bare for å holde det gående (greie par). Til slutt misset jeg de korte puttene. Sånn er det når pinnen står vanskelig til og det blåser og det er hardt og raskt, sa Hovland til Golftv.

– Jeg føler ikke at jeg spilte dårligere eller bedre på første eller andre halvdel, men kanskje valgte jeg feil kølle noen ganger.

Hans åpningsrunde gir delt 80.-plass blant de 121 deltakerne.

Matt Every leder turneringen etter en 65-runde første dag, ett slag foran Rory McIlroy. Hovland er altså ni slag bak lederen.