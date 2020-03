Kampen for tilværelsen i eliteserien er ikke helt over for Nærbø ennå, men i løpet av den kommende uken blir det avgjort om jærlaget sikrer seg en ny plass i sluttspillet, eller i verste fall ender opp med å spille kvalifisering.

– Det kan gå alle veier. Dersom vi ikke tar poeng de neste kampene kan vi ende opp med begge beina i kvalifisering, men hvis vi ser motsatt vei, så kan det også gå godt hvis vi klarer å få en del poeng, sier Nærbø-trener Rune Haugseng.