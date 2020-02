Må gå i shortser som blir gjennomsiktige. Det skaper sinne i Idretts-Norge

Torsdag kveld var det årsmøte i Lillesand IL. Der ble det tatt initiativ til å endre fargene på shortsene til håndball- og fotballagene i klubben. For øyeblikket spiller de i blå drakt og hvit shorts.

Årsaken er at flere jenter i idrettslaget mistrives med å spille i klubbens hvite shorts. De ønsket å endre draktkombinasjonen til blå drakt og svart shorts.

VG og Lillesands-Posten har tidligere omtalt saken.

– Shortsene blir gjennomsiktige når de blir våte, forteller Roy Tømte, som er leder i fotballgruppen i klubben.

Han forteller at jentene også har sagt at shortsene er problematiske med tanke på menstruasjon.

Sterke reaksjoner

Men jentenes ønske om å endre fra hvit til svart shorts ble ikke hørt av styremedlemmene. 13 stemte for å endre fargen, mens 29 stemte imot.

Tømte i fotballgruppen er skuffet over at forslaget deres om svart shorts ble nedstemt.

– Vi så ikke for oss at det skulle bli slik. Siden har det kommet mange følelser, og det har kanskje havnet litt ut av proporsjoner, sier Tømte.

Shortssaken har vakt mye sinne i sosiale medier, spesielt Twitter. En av dem som uttaler seg der er tidligere landslagsspiller i håndball, Randi Gustad.

Shorts og jenteidrett irriterer meg faktisk grenseløst.Det jeg lurer på med denne saken er hvilken utstyrsleverandør Lillesand IL bruker. Har klippet i guttemodeller gjennom hele livet fordi det visstnok ikke har vært lønnsomt å produsere kvinne- passform. https://t.co/WjbwktXtLw — Randi Gustad (@TV2Gustad) February 14, 2020

Under møtet skal noen også ha argumentert for at det ville blitt for dyrt for foreldrene å kjøpe inn nye svarte shortser.

Oppsal Håndball

Starter innsamlingsaksjon

Oppsals linjespiller Sara Rønningen er blant dem som reagerer sterkt. Trønderen har startet en innsamlingsaksjon på spleis.no. Der samler hun inn penger som skal gå til nye shortser for Lillesand-jentene.

– Jeg får ganske vondt inni meg med tanke på jentene som må stå i dette, sier Rønningen.

Som utøver har hun selv vært borti problematikken med menstruasjon og farge på shorts. Hun synes det er urovekkende at jentenes ønske ikke ble tatt hensyn til i første omgang.

– Jeg hadde nok følt meg ganske urettferdig behandlet og ikke hørt. Jeg tror kanskje det satt langt inne for dem å ta opp temaet. Da synes jeg det er veldig synd at de ikke får gjennomslag, sier Rønningen.

Innsamlingsaksjon har fått inn over 1400 kroner i skrivende stund, en drøy time etter at den ble publisert.

Mathisen refser beslutningen

Også Start-legenden Jesper Mathisen langer ut mot beslutningen.

– Da jeg først leste det, trodde jeg det var 1. april, sier sørlendingen.

Under møtet skal blant annet én ha uttalt at Lillesand har hatt den nåværende fargen i 100 år, skriver VG. Mathisen mener det er et syltynt argument.

– Jeg skjønner at klubben har stolte tradisjoner og vil bevare det som alltid har vært. Men dersom noen jenter føler det er ubehagelig, er det bare å bytte med en gang. Verdenshistorien har vel vist at ting kan endres – og at det ofte er smart.

Mathisen regner med at beslutningen vil bli fulgt opp.

Lise Åserud / NTB scanpix

– Ikke alltid demokratiet fungerer

Lillesand ILs styreleder Tor Berthelsen føler ikke det kom godt nok frem hvor viktig shortsproblematikken er for jentene i klubben. Han skulle gjerne sett flere jenter på styremøtet, som var åpent for alle medlemmer over 15 år.

– Vi som klubb er et demokrati, og det er ikke alltid demokratiet tar den beste avgjørelsen, sier Berthelsen.

Privat

Etterspillet i lokale og riksdekkende medier har vært omfattende for en klubb som Lillesand. Styrelederen tror jentene vil få det som de vil til slutt. Han utelukker ikke at det kan bli et ekstraordinært årsmøte. Saken vil også følges opp i hovedstyret.

– Jeg tror jentene vil bli hørt og at dette blir en bra avgjørelse til slutt.

Etter at forslaget om blå drakt med svarte detaljer og svart shorts ble kastet, skulle medlemmene stemme om det ble blå drakt og blå shorts eller blå drakt og hvit shorts.

13 stemte for blå shorts, 18 for den hvite. Samtidig stemte 18 blankt. Berthelsen mener det indikerer at folk var frustrerte over at det første fargevalget.

– I ettertid vil det nok være flertall for en mørkeblå shorts.