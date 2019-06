Molde-rytter skulle sykle rett etter dødsulykke i Danmark: – Jeg ble sjokkert

Unggutten fra Molde CK deltok i Tour de Himmelfart i Danmark fra torsdag til lørdag. Det var Andreas Byskov Sarbo som mistet livet lørdag etter at han var involvert i en ulykke med en møtende bil i rittet Tour de Himmelfart fredag.

– Vi kom til start i temporittet og varmet opp. Så fikk vi beskjed om at en rytter hadde kræsjet med en bil og derfor ble klassen vår avlyst. Veiene var sperret, men det kom en bil der likevel. Først fikk vi høre at han trolig ville klare seg, men da vi var på vei hjem kom beskjeden om at han hadde mistet livet, forteller Tobias.