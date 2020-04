For tre år siden ble Røkke MHK Elites viktigste samarbeidspartner i kampen for å nå toppen i norsk kvinnehåndball. De siste sesongene har han støttet klubben med fem millioner kroner årlig, en sum som har utgjort nærmere halvparten av det totale budsjettet for elitesatsinga som for kommende sesong er rundt 11 millioner kroner.

Nå er avtalen forlenget, i første omgang ut sesongen 2020/2021. Det bekrefter styreleder Per Gjerde i Molde HK Elite overfor Rbnett.