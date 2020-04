– Det har vært en bratt læringskurve de siste ukene. Dette er oppgaver jeg ikke har erfaring med, og som jeg håper aldri kommer igjen, sier Oilers-sportssjef Pål Higson til Aftenbladet.

Landets ledende ishockeyklubb skulle vært midt i sluttspillets semifinaleserie nå. De skulle pyntet DNB Arena til fest hver fjerde dag og vært et samlingspunkt for entusiasme, tilhørighet og et lurveleven slik vi kjenner hallen når det koker som verst.