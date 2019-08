Tidligere i dag, torsdag, kom nyheten om at friidrettstjernen Karsten Warholm hadde mageproblemer og ikke stiller til start under helgens mesterskap.

– Det var veldig synd at Warholm måtte melde forfall. Det minsker sjansene for at vi rykker opp betraktelig, sier Filip Ingebrigtsen under pressetreffet, som ble arrangert i dagligvarebutikken i nærmiljøet til familien i Sandnes et lite døgn før EM i friidrett for lag starter på Sandnes stadion.