Når friidretts-NM starter på Hamar kommende fredag, vil én person være sårt savnet.

Natt til mandag døde Hamar-friidrettens største helt, Egil Danielsen, 85 år gammel. Spydkasteren skrev seg inn i norsk og internasjonal friidrettshistorie 26. november 1956.

Under de olympiske sommerlekene i australske Melbourne kastet han da 85,71 meter i sitt første finalekast, og sikret seg med det både verdensrekord og OL-gull.

Fakta: Egil Danielsen Født: 9. november 1933

Død: 29. juli 2019

Fødested: Hamar

Sivilstand: Gift med Kari Sæther

Klubb: Hamar Idrettslag

Idrett: Friidrett (spyd)

Personlig rekord: 85,71 meter (var også verdensrekord frem til juni 1959).

Idrettslige meritter: OL-gull: Melbourne (1956), EM-sølv: Stockholm (1958).

Norske mesterskap: 5 (fra 1953 til 1957)

Hedersbevisninger: Morgenbladets gullmedalje (1956), Fearnleys olympiske ærespris (1956), Sportsjournalistenes statuett (1956) Kilde: NTB

Utenfor Børstad friidrettsbane, der NM avholdes kommende helg, står det en statue av Danielsen. Og NM-logoen er en figur som representerer denne statuen.

Nyheten om OL-vinnerens død preger NM-arrangørene mandag.

– Han var en bauta. Det er en trist nyhet, forteller leder av NM-komiteen, Torbjørn Almlid.

Lover NM-markering

Danielsen var også invitert som æresgjest under mesterskapet, der han selv tok fem gullmedaljer i sin tid. Mandag formiddag hadde ikke arrangørene rukket å legge noen konkrete planer, men Almlid sier det vil bli en markering i forbindelse med åpningen av NM.

– Vi har mye å takke Egil Danielsen for, og det var helt naturlig å bruke statuen av ham som logo da vi fikk tildelt NM, sier Almlid.

Han beskriver OL-helten som en positiv mann som alltid stilte opp.

– Den gangen var det en litt overraskende gullmedalje, og han var en veldig folkelig type. Han har betydd veldig mye for spydkast spesielt og friidrett generelt i området her, sier NM-sjefen.

Generalsekretæren i Norges Friidrettsforbund, Kjetil Hildeskor, forteller at Danielsen så sent som i mai i år besøkte en samling for unge kastetalenter på Hamar.

– Han var i friidrettsmiljøet etter karrieren også, og det virker som engasjementet var der helt frem, sier han.

I 2016 møtte Aftenposten Danielsen på Hamar. Da fortalte han hvordan et granatkast gjorde at han ble kjent stridsdyktig, hvordan hans første kopp med kaffe bidro til gullet og hvordan han i barndommen brukte å gå på hendene på hustak for å vise seg frem.

– Ikke mange som matcher rekordkastet

Eurosport-kommentator, forfatter og tidligere NRK-journalist Arve Fuglum, som også skrevet boken «Magiske øyeblikk – Høydepunkter fra NRK Radiosporten gjennom 70 år», mener verdensrekordkastet er der oppe blant de virkelig store, norske idrettsprestasjonene.

Han vil ikke begi seg ut på noen nummerert rangering, men er ikke i tvil:

– Når det gjelder sommeridretter, er det ikke mange som matcher Danielsens rekordkast, sier Fuglum.

Hjemme i Norge ble også prestasjonen enda større av at man på den tiden ikke var like bortskjemte med store idrettsøyeblikk, i alle fall ikke sommertid. At det skjedde på den andre siden av jorden, formidlet over en skurrete radiolinje, gjorde det hele litt magisk.

At Danielsen heller ikke lot suksessen gå til hodet på seg, ga ham bare en enda større stjerne.

– Han kom tilbake og var helt alminnelig, og det er en hedersbetegnelse her. Det går nesten ikke an å si noe penere om en person som har vært i medienes søkelys, sier Fuglum som selv har bodd i Danielsens hjemby de siste elleve årene.