– Det blir spennende å se hvor mye vi har klart å hente ut av denne perioden, sier landslagssvømmer Ingeborg Vassbakk Løyning.

For fem uker siden hadde hun aldri gått på rulleski. Nå er øktene på opp mot åtte mil.

– Jeg opplever at mange utøvere har tatt et større eierskap til egen trening og vokst på det i koronatiden. Svømmerne har vært bortskjemte med trenere som står over dem hele tiden i bassenget, der vi trener som i et laboratorium. Det å gjøre noe annet, har vært sunt, sier landslagssjef Petter Løvberg.

Han liker det han ser og vet at det vil komme de aktive til gode på mange måter, nå når de snart skal hoppe og stupe ut i vannet igjen.

Fakta: Svømmernes nye hverdag Trener idretter de ikke har benyttet tidligere. Har ukentlige videomøter på Teams. Får ekstra oppfølging fra Olympiatoppen. Trening tilbys på video av landslagssvømmere.

Fredrik Hagen/NTB scanpix

Fant nye veier

Svømmerne har gått på rulleski og lange turer på bena. De har padlet, syklet, løpt og benyttet romaskin. Enkelte har prøvd svømming med våtdrakt i kaldt vann.

Når det gjelder Løyning, var hun også nysgjerrig på alternativ trening.

Jan Tomas Espedal

19-åringen blir regnet som et supertalent i svømming. I fjor slettet hun opp mot ni år gamle norgesrekorder i NM og fortsatte med det i VM i Sør-Korea.

Svømmeren bor på Fornebu, men kommer fra Bjerkvik i Narvik kommune. Hun grep muligheten for å utvide sitt repertoar. Landslagssvømmerne Henrik Kristiansen og Tomoe Hvas prøvde det samme, men ble ikke like giret.

– Jeg var skeptisk til å begynne med fordi jeg aldri har vært glad i å gå på langrenn. Det er blitt mest alpint, sier Løyning.

Denne type trening startet ikke på hennes initiativ. Toppidrettsutøvere i ulike idretter fikk låne mye utstyr fra Olympiatoppen.

Jan Tomas Espedal

Da Løyning prøvde rulleski, gikk det bare bedre og bedre. Nå har hun vært på turer som har vart i nesten seks timer. Rulleski har dessuten løst et problem.

– Ja, svømmere har ofte slitt med å få nok utholdenhetstrening på armene hvis vi ikke er i bassenget. Rulleski har vært en super måte å få til dette på.

Under torsdagens pressekonferanse med regjeringen kom det frem at det 1. juni åpnes for organisert svømming igjen.

Jan Tomas Espedal

Måtte bli mer bevisst

– På grunn av krisen har vi fått til det vi ønsket, enda mer selvstendige og bevisste utøvere. Svømmerne har testet ut ting de aldri hadde gjort før og behersker nå andre arenaer. De beste mister minst motivasjon når slike ting skjer. De ser mer på muligheter enn begrensninger. Nye ting er for dem motiverende i seg selv, mener landslagstrener Løvberg,

Gøy å planlegge selv

Løyning forteller at noe har endret seg.

– Jeg er etter min mening i Norges beste klubb som har Norges beste trener i Sondre Solberg. Hver meter er planlagt. Ja, vi er bortskjemte. Nå planlegger jeg alt av trening i egen hverdag, sammen med ham. Det har vært veldig gøy, spennende og utfordrende. Men jeg selv veldig frem til å kunne ta opp igjen svømmetreningen, og kanskje oftere med alternativ trening.