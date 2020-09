Vil ha slutt på «iskrigen» i Kristiansand

Norges Ishockeyforbund mener klubbene i Kristiansand må samles for å gi et best mulig tilbud til barn og unge. Tidligere idrettssjef kaller konflikten frustrerende og trist.

7 minutter siden

– Vi er av den oppfatning at det kun bør være én klubb som har barne- og ungdomstilbudet i en kommune med en ishall. De kjemper om de samme barna, noe som ikke er bra for en god drift og, ikke minst, et godt tilbud til de unge.

Det sier Ottar Eide, generalsekretær i Norges Ishockeyforbund til Fædrelandsvennen.