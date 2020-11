Brann trener på gress som disser over et tykt lag med gjørme. Det er ikke syting. Det er fakta.

Brann vant gull etter å ha trent på de samme, elendige banene. Det betyr ikke at klubbens treningsforhold er gode nok.

Slik ser Branns treningsbane ut en onsdag i november. Anders Pamer

Fana-lederne Hans Dankertsen og Gisle Ellingsen har all mulig grunn til å være stolte. De har hjulpet frem utøvere i den absolutte verdensklasse. Skøyteløperne Håvard Lorentzen og Sverre Lunde Pedersen er blitt verdens beste på is i en by der vann som regel holder seg i sin flytende form.

Derfor kunne det vært en god grunn til å lytte når Gisle Ellingsen får taletid til å anklage Brann for «feil fokus» og betegne Branns oppgjør med treningsfasilitetene sine som «syting». Skøyteløperne vet litt om elendige treningsforhold. Og om å nå til topps på tross av dem.