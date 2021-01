Sagosen-show til liten nytte: Norge tapte i VM-åpningen mot Frankrike

Sander Sagosen (25) var nærmest i det umulige hjørnet i den første VM-kampen. Det hjalp derimot ikke mot et heltent fransk lag.

Sander Sagosen holdt Norge inne i kampen mot Frankrike i VM-åpningen. Foto: IHF

14. jan. 2021 22:02 Sist oppdatert nå nettopp

Norge – Frankrike 24–28

Tom hall, ingen tilskuere og mange utenomsportslige bekymringer. Slik var realitetene for det norske herrelandslaget i håndball før VM-start i Egypt.

Det var heller ikke hvilken som helst motstander som sto på den andre siden av banen i åpningskampen. Frankrike har vært det siste tiårets store lag, men likevel var Norge favoritter. Landslagssjef Christian Berge mente derimot før start at kampen var «50–50», altså umulig å spå.

Det hjalp heller ikke for det norske laget at en av lagets viktigste spillere, Christian O’Sullivan, måtte stå over kampen grunnet mageproblemer og lett feber.

– Et stort slag for Norge. Å miste en så betrodd spiller skulle nok Christian vært foruten, sa en skadet Magnus Abelvik Rød i TV 3-studio før kampen.

Sagosen involvert i 20 mål

Både Berge og Rød fikk rett. Norge slet i store deler av kampen når Sander Sagosen ikke enten scoret eller leverte målgivende.

– Når Sander ikke er involvert, har vi utfordringer med å lage mål, slo TV 3-ekspert Kristian Kjelling fast etter kampen.

For Sagosens tall i åpningskampen var smått utrolige. Av totalt 24 mål, scoret Sagosen ti av dem. I ti andre mål var han nest sist på ballen. Dermed var Norges store stjerne direkte involvert i over 83 prosent av de norske målene.

– Vi blir litt passive til tider når Sander bruker mye duellspill, sa landslagssjef Berge til TV 3 om at det for det meste var Sagosen som gjorde det fremover for Norge.

Sagosen, Sagosen, Sagosen. Det ble for det meste han som gjorde det for Norge i åpningskampen. Foto: IHF

Bak fra start

Allerede fra start slet det norske mannskapet. Etter fem minutter ledet Frankrike med tre mål, og selv om Norge etterhvert utlignet ledelsen, ledet ikke Norge på noe tidspunkt i kampen.

– Vi blir hengende bak fra start av. Så henter vi det inn, og så blir det tungt utover, analyserte Berge til TV 3.

For på de ti første scoringene til Norge scoret enten Sagosen selv eller leverte målgivende pasning.

Sagosen satte også den første omgangens siste scoring som gjorde at Norge utlignet til 13–13 like før pause. Da hadde Norge ligget under store deler av omgangen.

Det ble mange tøffe dueller i kampen mot Frankrike for Norge og Bjarte Myrhol. Foto: IHF

Frankrike dro ifra

I den andre omgangen fortsatte Sagosen storspillet, men det gjorde også Frankrike.

Med ti minutter igjen på klokken ledet Frankrike igjen med tre mål.

Og der Frankrike fortsatte å score mål, begynte Norge å bomme. Plutselig ledet Frankrike med fem mål, og oppgaven ble nærmest umulig for Norge.

På stillingen 20–26 og under seks minutter igjen på klokken tok landslagssjef Berge timeout og ga klar beskjed:

– Hvert eneste mål blir viktig, sa han og refererte til at Norge drar med seg målforskjellen videre i hovedrunden.

Norsk sluttspurt ikke nok

Norge la inn en sluttspurt, og scoret tre kjappe scoringer. Nok en gang regissert eller satt i mål av Sagosen.

23–26 med fire minutter igjen.

Men så satte Frankrike inn nådestøtet to minutter før slutt med to scoringer som førte dem opp i en femmålsledelse. Dermed tapte Norge åpningskampen i VM 24–28.

– Vi taper den på en måte jeg ikke er så glad i. Vi blir veldig individuell på hvordan angrepsspillet er, sa Berge til TV 3.

Nå venter Sveits på lørdag som vant sin åpningskamp mot Østerrike tidligere torsdag kveld. Før den kampen ligger Norge på sisteplass i sin gruppe.