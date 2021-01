Håndballprofilen nok en gang skadet før et mesterskap: – Det kan egentlig bare gå én vei

Gøran Søgard Johannessen sliter nok en gang med skade før et mesterskap, men har et godt håp om å bli frisk nok til å bidra for Norge. – Vi er en klar gullkandidat, mener Stavanger-mannen.

Gøran Søgard Johannessen i en kamp mot Island i fjorårets EM. Foto: Vidar Ruud/NTB

Gøran Søgard Johannessen har vært med på gjennombruddet til det norske landslaget de siste årene. I to VM på rad har det blitt sølv. I 2017 ble det tap mot Frankrike i finalen, i 2019 ble Danmark for sterke. I tillegg tok Norge bronse i EM i 2020. De siste ukene har bakspilleren fra Stavanger slitt med en lyskeskade. Han er i bedring, men er usikker på hvor frisk han blir før VM starter.

– Jeg har ikke trent skikkelig. Det er vanskelig å vite helt før jeg spiller kamp, sier 26-åringen.