Nystad skal hjelpe Tønseth til OL: – Må markere deg fra start

Didrik Tønseth (30) ble vraket fra landslaget, men skal satse videre mot neste års OL i Beijing. Det blir med tidligere landslagstrener Trond Nystad som støttespiller.

SATSER VIDERE: Didrik Tønseth skal satse mot OL utenfor landslaget. Foto: Ole Martin Wold / NTB

8. juni 2021 08:40 Sist oppdatert nå nettopp

Didrik Tønseth og Trond Nystad samarbeidet tidligere på det norske landslaget, hvor Nystad var landslagstrener fra 2011 til 2015 og hvor Tønseth kom inn våren 2014.

Nå skal Nystad igjen bli Tønseths trener, i satsingen til Tønseth på vei mot OL i Beijing.

– Gutten er jo oppegående og forstår hva man gjør for å bli god på ski. Det er mer en mentorrolle, sier Nystad til VG.

– Jeg tror det blir bra. Han er en dyktig mann og har en lidenskap for langrenn. Det er artig å jobbe med folk som har lidenskap, sier Nystad, som bor på det østerrikske skistedet Ramsau.

Tønseth tror han kan få stort utbytte av Nystads erfaring.

– Jeg har snakket litt med Trond de siste årene. Han er blant de mest meritterte og rutinerte trenerne i verden. Han vet hva vi gjorde da han var landslagstrener og han har også erfaringen med å trene veldig gode skiløpere. Det er heller ikke første gang han trener noen som går dårlig, sier Tønseth til VG.

Tirsdag hadde Tønseth invitert media til et pressetreff i Trondheim klokken 12, men allerede noen timer før kunne TV 2 fortelle at Nystad ville gå inn i en trenerrolle. Tønseth selv omtaler satsingen som et soloprosjekt.

– Det er kun meg som utøver, og så er det med Trond som trener, en assistent som skal bistå meg her i Trondheim og en smører. Det er et lite lag, men siden jeg bor i Trondheim, så får jeg god matching og har folk å trene med, sier Tønseth.

GODT KJENT: Trond Nystad (lengst til venstre) og Didrik Tønseth (tredje fra venstre) under et mediemøte under VM i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

30-åringen sier at det nok vil bli en overgang å gå fra et stort landslag til et soloprosjekt.

– Foreløpig har det gått bra. Med alle skiløperne som bor her, så får man litt av den lagfølelsen likevel, sier Tønseth, og legger til at det også kan være en fordel å være en liten gruppe hvis man for eksempel skal dra til høyden.

Tønseth ble vraket fra landslaget etter svake resultater i vinter. 30-åringen var en del av det norske stafettlaget som vant VM-gull i 2015 og 2017 og OL-gull i 2018. Individuelt har han tre verdenscupseirer, med en fjerdeplass fra 30 kilometer fellesstart med skibytte fra VM i Falun i 2015 som sitt beste individuelle mesterskapsresultat.

For å slå seg inn i OL-troppen i Beijing neste vinter, er han klar på at han allerede må være i bra slag under sesongåpningen på Beitostølen.

– Du må markere deg fra start og vise at du er en verdig kandidat. Når du står utenfor landslaget, så må du vise enda litt til. Planen er å slå seg rett inn på laget i Ruka (første verdenscuphelg). Jeg har gått bra på Beitostølen tidligere, og jo tidligere man viser at man er blant de fem beste, jo bedre.

Tønseth avsluttet en tung sesong allerede i januar, men har gradvis kommet i gang igjen.

– Jeg har begynt å trene meg opp igjen. Kroppen tåler trene. Det er litt feil ord, men det er som en liten milepæl. Det er et vanvittig treningsarbeid som må legges ned, så å vite at kroppen tåler mengde, er veldig viktig. Kroppen er definitivt på riktig vei, sier Tønseth.