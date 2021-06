TV 2: Nystad blir trener for Tønseth

Didrik Tønseth ble vraket fra landslaget, men skal satse videre mot neste års OL i Beijing. Ifølge TV 2 vil det være med Trond Nystad som trener.

SATSER VIDERE: Didrik Tønseth skal satse mot OL utenfor landslaget. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Didrik Tønseth og Trond Nystad samarbeidet tidligere på det norske landslaget, hvor Nystad var landslagstrener fra 2011 til 2015 og hvor Tønseth kom inn våren 2014.

Nå skal Nystad igjen bli Tønseths trener, i satsingen til Tønseth på vei mot OL i Beijing. Det skriver TV 2. Tønseth skal senere tirsdag møte pressen i Trondheim for å fortelle om satsingen sin.

Tønseth ble vraket fra landslaget etter svake resultater. 30-åringen var en del av det norske stafettlaget som vant VM-gull i 2015 og 2017 og OL-gull i 2018. Individuelt har han tre verdenscupseirer, med en fjerdeplass fra 30 kilometer fellesstart med skibytte fra VM i Falun i 2015 som sitt beste individuelle mesterskapsresultat.

Trond Nystad tok over det østerrikske landslaget i 2015, men sa opp etter dopingskandalen i Seefeld-VM i 2019, hvor de to østerrikske utøverne Max Hauke og Dominik Baldauf ble tatt for doping.