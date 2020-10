Henrik Ingebrigtsen åpner opp om skrekkskaden: – Det føltes som jeg hadde kastet bort hele livet

For n’te gang har Henrik Ingebrigtsen motivert seg for beintøff trening etter skade. Han vet at han fortsatt kan konkurrere med Jakob og Filip, den ypperste verdenseliten.

10. okt. 2020 08:46 Sist oppdatert nå nettopp

– Opp før klokken 06.00, intervalltrening i basseng klokken 06.30. 38 dager på rad, én dags pause, så 10 nye, 48 dager i alt, forteller 29-åringen.

– Jeg har ikke lyst, herregud så seint klokka går når du løper intervall i vannet, men jeg skal aldri bli begrenset av latskap. De to siste ukene har jeg endelig kunnet trene tilnærmet vanlig, tilføyer han.