Her spiller de sin første kamp på halvannet år: – Vi har ventet lenge på dette

De to A-lagene vurderte å bryte med regjeringens anbefalinger. Så åpnet breddeidretten opp i siste liten.

– Det er 10–15 år siden jeg har gledet meg så mye til å spille fotball. Det er litt merkelig å kjenne på i en alder av 31, men det er godt å kjenne på.

Det sier Sindre Flaa i Nordhordland BK. Han står på Hordabø gressbane på Radøy. Solen skinner og det er klart for lokaloppgjør mot Radøy FK.

Kravet om én meters avstand har forhindret kontakttrening i breddeidretten i halvannet år.

Sindre Flaa spiller i Nordhordland BK like før kampstart mellom mandag kveld.

De to rivalene i Nordhordland har ikke spilt en seriekamp siden høsten 2019. Heller ingen treningskamper siden 12. mars i fjor.

Nå skal det omsider skje.

– Det er en gledens dag, rett og slett. Vi er spillesugne og har ventet lenge på dette.

– Hvordan er formen etter halvannet år uten trening med kontakt?

– Vi får se, sier Flaa og ler.

– Vi må prøve å unngå overtenning og skader.

– På tide de tok signalene

I slutten av mai skrev BT at de to naboklubbene hadde fått nok av koronarestriksjonene for seniorspillere. De planlagte å trosse regjeringens anbefalinger og spille treningskamp 21. juni.

– Nok er nok. Breddeklubbene har lidd lenge nok nå, sa styreleder Endre Valdersnes i Nordhordland BK.

I grevens tid annonserte statsminister Erna Solberg (H) fredag at det er «på tide å få fart på Norge». Søndag kom nye, etterlengtede lettelser for idretten (se fakta).

Styreleder Endre Valdersnes i Nordhordland BK og Konrad Risnes, styreleder i Radøy FK.

Fakta Slik gjenåpnet idretten søndag: Voksne idrettsutøvere (over 20 år) kan trene med kontakt igjen – både innendørs og utendørs. Det anbefales grupper på maksimalt 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

Voksne breddeidrettsutøvere får også unntak fra énmetersregelen ved kamper og stevner innenfor sin krets eller region.

Barn og unge under 20 år kan spille kamper over hele landet, både innendørs og utendørs.

Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. Utendørs tillates det opp til 2000 tilskuere dersom disse har faste plasser. Dersom arrangøren kan legge til rette for bruk av koronapass, øker publikumstallet til 5000, fordelt på ti kohorter. Kilde: Regjeringen

Nå kan A-lagene spille helt innenfor regelverket istedenfor.

– Jeg er veldig glad vi slapp å gå imot anbefalingene. Det var på tide myndighetene tok signalene. Denne beslutningen er overmoden, sier Valdersnes mandag kveld.

De er spente på kampen som er i ferd med å starte. Han ler og sammenlikner kveldens lokalderby med vårslippet av kyr.

– Jeg tror ikke spillet blir enormt bra. De er ikke i toppform, det er de ikke.

Mistet cirka 100 medlemmer

Foreløpige tall fra Idrettsforbundet viser en flukt på rundt ti prosent i Vestland det siste året.

Begge klubbene i Nordhordland har mistet rundt 100 spillere det siste året.

– De som spiller på hobbybasis har funnet andre ting å drive med, sier Konrad Risnes, styreleder i Radøy FK.

Før pandemien hadde klubben tre seniorlag. I år har klubben trukket laget i 7. divisjon, og jobber med å få hente tilbake nok spillere til å danne et fullverdig lag i 6. divisjon.

– Seniorlaget planlegger treningsleir og turnering i august for å få folk i gang igjen. Nå ser vi frem til å komme i gang med høstsesongen.

– Sulteforet på god stemning

Dommeren blåser i fløyten. Det er fem minutter til kampstart.

Publikum har møtt opp på tribunen, og det ser nesten ut som en vanlig kampstart.

Steffen Rydland Haukeland (fra v. i svart t-skjorte), Vita Artjomenko og Elvi Mellingen spretter champagnen.

Men håndhilsingen er erstattet med albuehilsener. Fire champagneflasker sprettes for anledningen.

– Dette er som 17. mai. Det er ikke tull. Folk er sulteforet på å få spille skikkelig fotball igjen, sier Risnes.

Kampen endte med 4–1-seier til Nordhordland BK.