Bjørgen om Beijing-OL: – Bør ta på oss arrangørrollen og ikke diskutere alt som er feil

Marit Bjørgen er ikke i tvil om hva hun mener om Kinas forhold til menneskerettigheter. Hun mener at det beste Norge kan gjøre, er å ta på seg arrangørrollen i fremtiden.

Marit Bjørgen mener Norge bør søke om å arrangere OL. Foto: Berit Roald / NTB

NTB-Oddvar Sagbakken Saanum

13 minutter siden

– For det første synes jeg ikke noe om menneskerettighetsbruddene i Kina. Jeg er jo selvfølgelig motstander av det. Men så synes jeg det er feil å legge dette på utøverne som har OL som mål, sier Bjørgen.

– Dette burde IOC tenkt på da de tildelte det. Jeg tror utøverne tar avstand fra det som skjer, men så blir det også feil å sette ansvaret på de når det er IOC som har tildelt. Det er en politisk avgjørelse, sier hun.

Men burde utøvere som skal delta i OL markere dette på noen måte, slik vi har sett fotballandslaget gjøre med Qatar?

– Man burde kanskje gjort det da OL ble tildelt. Det å komme nå er litt sent, sier tidens vinterolympier.

– Men det er absolutt grunn til å vise motstand både opp mot IOC og mot Kina. Det er litt typisk at det skal komme nå et par måneder før, men det er jo også en mediegreie, sier Bjørgen.

Het potet

Boikottspørsmålet rundt kommende vinters vinter-OL i Beijing er blitt satt på dagsordenen ikke minst på grunn av markeringene mot Qatar, som neste år arrangerer VM i fotball.

I USA har republikanerne ytret ønske om en direkte boikott av Beijing-lekene på grunn av flere påståtte menneskerettighetsbrudd fra den kinesiske regjeringen. Kinas behandling av uigurene er av flere politikere blitt beskrevet som «folkemord», noe Kina gjentatte ganger har benektet.

Demokratenes utenriksminister Antony Blinken har sagt at de ønsker å konsulterer med allierte og partnere for å se på de felles bekymringene vi har for å etablere en felles tilnærming i boikottspørsmålene.

Norske utøvere har derimot for det meste vært beskjedne i sine uttalelser. Et unntak er alpinisten Kjetil Jansrud, som i juni understreket overfor VG at han mener tildelingen var feil.

– Jeg vil definitivt dra til OL i Kina, men jeg syns det er trist å måtte gjøre det, sa han.

Norsk OL

Marit Bjørgen er tidenes vinterolympier med åtte gull, fire sølv og tre bronse. Her med medaljefangsten fra hennes siste OL i Pyeongchang i 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB

Bjørgen vil derimot ha en diskusjon om prislappen et OL har.

– Man kan diskutere om det er blitt for dyrt å arrangere OL, at det kun blir land som ønsker å vise seg frem, og som har makt og penger, som vil arrangere, sier Bjørgen.

Hun mener det derfor er på tide at Norge igjen søker om OL. Etter at Oslos søknadsprosessen mot vinter-OL i 2022 strandet, har det vært noen forslag om norske søknader, men ingenting har foreløpig ført til konkrete planer.

– Om vi er motstandere av OL i Kina, bør vi ta på oss arrangørrollen og ikke diskutere alt som er feil med dem som har tatt det på seg. Om vi skal klage mye, men likevel være med på festen, bør vi også arrangere, mener Bjørgen.

– Jeg tror vi i Norge har muligheten til å endre utviklingen og kanskje ta det mer tilbake til røttene og lenger ned økonomisk sett, sier hun.