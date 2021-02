Toppet formen inn mot VM: – Kunne ikke bedt om bedre timing

Kajsa Vickhoff Lie (22) har virkelig truffet på formen inn mot VM, men mistet pallplassen i dagens Super-G renn med kun 14 hundredeler.

FJORTEN HUNDREDELER: Kajsa Vickhoff Lie mistet sin andre pallplass med hun åtte hundredeler i sagens Super-G renn. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

1. feb. 2021 11:53 Sist oppdatert nå nettopp

Bærums-løperen var første dame ut i løypa på mandagens Super-G renn i Garmisch Partenkirchen. Hun kjørte en god omgang og det så lenge ut til at det skulle holde til pallplass.

Østerrikske Tamara Tippler (29) ville det annerledes og kapret tredjeplassen foran Vickhoff Lie med kun 14 hundredeler.

Dette er det siste Super-G rennet før VM og Vickhoff Lie har virkelig truffet på formen før mesterskapet. Hun kjørte inn til karrierebeste på lørdag, hvor hun fikk sin første pallplass da hun kjørte inn til andreplass bak Gut-Behrami.

– Jeg kunne ikke bedt om bedre timing. Men forhåpningene er ikke mega høye til VM. Jeg er fortsatt veldig fornøyd med topp-ti plasseringer, sier Vickhoff Lie til VG etter rennet.

Sveitsiske Lara Gut-Behrami (29) vant rennet med 28 hundredeler foran slovakiske Petra Vhlova (25), og tok sin fjerde Super-G seier for sesongen.

Det norske fartsfantomet var tidvis passiv og tapte mye til Gut-Behrami på toppen av løypa. Vickhoff Lie kjørte riktignok veldig godt i mellompartiet og sikret mye av den gode omgangen i nettopp det partiet.

KUNNE FEIRE: Kajsa Vickhoff Lie kunne feire på lørdag da hun tok karrierens første pallplass. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Bærums-jenta har et litt spesielt forhold til Garmisch Partenkirchen:

– Jeg hadde verdenscupdebuten min her i 2017 og falt skikkelig. Jeg har derfor ikke vært helt komfortabel her. Men derfor er det utrolig kult for hodet mitt at jeg kunne angripe - her på det stedet som jeg hater mest av alle steder vi kjører, sa Kajsa Vickhoff Lie til NRK etter lørdagens andreplass.

– Nå er jeg bare veldig glad for at jeg har ristet av meg redselen for denne løypa, fortalte hun til VG etter mandagens renn.

Ragnhild Mowinckel (28) klarte heller ikke i dag å finne tilbake til toppformen. Molde-jenta kom tilbake fra et nesten to års langt skadeavbrekk før sesongen, men sliter med å finne tilbake til formen hun var i før hun skadet kneet.

Mowinckel endte på 34. plass +2.83 bak vinneren.