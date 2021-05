Keeper-Haukeland måtte gi tapt til slutt

(Canada-Norge 4–2) Keeper Henrik Haukeland (26) «sto på hodet» mot Canada igjen og reddet et utall skudd. Men hockeygutta måtte svelge sitt tredje VM-tap etter at kanadierne scoret for fjerde gang - i undertallsspill fire mot fem utespillere.

THE WALL: Norges keeper Henrik Haukeland liker seg godt i kamp mot Canada. Her spagat-redder han et nærskudd fra Jacob Bernard-Docker (20) fra NHL-laget Ottawa Senators. Foto: VASILY FEDOSENKO / X00829

– Det er en kanonprestasjon av vår keeper, uttalte Viaplay-kommentator Morten Langli da Haukeland selvfølgelig ble kåret til Norges beste spiller etter kampen i Riga.

– Dette ble ikke et power play (overtallsspill) for historiebøkene, bemerket Langli da Jonas Holøs «mistet» pucken og Canadas kaptein Adam Henrique fikk storme solo mot Haukeland - og plassere pucken mellom bena på Norges keeper - 10 minutter før slutt.

Henrique var straks på pletten igjen, men «mål» nummer fem for Canada ble annullert etter dommernes videogranskning.

Canada kom til oppgjøret mot Norge med elendig ballast: Tre tap. En ny null-poenger ville i praksis innebære kanadisk kvartfinale-exit.

En skandale - eventuelt - sett med kanadiske øyne.

Petter Thoresens mannskap hadde imidlertid ikke tidligere resultater på sin side:

0–5 i 2018-VM i danske Herning. Superstjernen Connor McDavid scoret tre mål, keeper Lars Haugen reddet 28 av 33 skudd.

0–5 i 2017-VM i Paris. Keeper Henrik Haukeland «sto på hodet» og reddet 43 av 48 skudd.

AVGJØRELSEN: Canadas Adam Henrique legger pucken mellom bena på Henrik Haukeland etter Jonas Holøs (nr 6) «miss» i norsk overtallsspill i motsatt ende av isen. Foto: Sergei Grits / AP

2021-bataljen startet i samme dur. Med Mathias Emilio Pettersen, Ken André Olimb og Stefan Espeland på sidelinjen med småskader etter 2–5 for Finland tirsdag, måtte Henrik Haukeland se den første pucken i nettet bak seg etter 22 sekunder.

– Marerittstart, konstaterte Viaplay-kommentator Ole Eskild Dahlstrøm.

Med backene Ole Julian Holm og Christian Kåsastul i utvisningsboksen, ble Haukeland tvunget til å gi en retur etter avslutning fra Adam Henrique - som dyttet inn Canadas andre mål etter 10 minutter. Likt med antall mål de hadde scoret i sine tre foregående kamper.

– Vi har det ganske tøft, svarte kaptein Jonas Holøs på spørsmål fra Viaplays ekspertstudio om hvordan det hadde vært «der ute» etter første periode.

Norge måtte starte den andre med Mathis Olimb i utvisningsboksen. Den biffen fikset keeper Haukeland og fire forsvarende menn rundt ham greit.

– Henrik Haukeland! Han spiller en kanonmatch for Norge, utbrøt Viaplay-kommentator Morten Langli.

Keeper-Haukeland ryddet opp, igjen, da hockeygutta måtte forsvare seg i undertall, igjen.

Og så sto det plutselig 2–2!

Vel å merke etter 24 skudd fra Canadas side, mot Norges syv.

Michael Haga slet til seg pucken rett innenfor blålinjen til Canadas forsvarssone, spilte den kjapt frem til Thomas Valkvæ Olsen - som på typisk måltyv-vis sveipet inn reduseringen bak Darcy Kuemper. 80 sekunder senere utlignet Mats Rosseli Olsen - etter målgivende pasning fra Max Krogdahl - på samme vis som Canada scoret kampens første mål: Med skøyta.

UTLIGNING: Mats Rosseli tar imot scoringsgratulasjoner fra Tommy Kristiansen, Thomas Valkvæ Olsen og Sondre Olden. Foto: Jussi Nukari / Lehtikuva

– Hadde dem visst hvor god jeg er i fotball, hadde det aldri blitt mål, svarte Rosseli Olsen spøkefullt konfrontert med «skøytemålet» (kunne ha blitt annullert) av Patrick Thoresen fra Viaplays ekspertstudio.

Den norske gleden over den eventyrlige vendingen varte i drøyt fire minutter. Da slet Andrew Mangiapane fra Calgary Flames seg løs. Skuddet fant en litt vinglete vei over Haukelands høyre skulder.

2–3 foran siste periode innga likevel håp om ett poeng, eller to ... blant annet fordi Magnus Brekke Henriksen avsluttet den andre med å påføre Canadas Max Comtois en utvisning for tripping.

– Jeg sa det før kampen. Jeg har trua, mente Patrick Thoresen i det Norge gjorde seg klar for overtallsspill fem mot fire utespillere.

Thomas Valkvæ Olsen var ytterst nær ved å score sitt andre mål og utligne til 3–3.

Gabriel Vilardi forærte straks Norge en ny overtallsmulighet. Den rant også bort i sanden. Det gjorde den til de grader da Jonas Holøs mistet kontroll over pucken i Canadas forsvarssone og Canadas kaptein Adam Henrique kunne kontre inn 4–2 til Canada 10 minutter før slutt.

Ps! Kasakhstan slo onsdag gruppeleder Tyskland 3–2 etter å ha ligget under 1–2. Det betyr at Kasakhstan har syv poeng (to seirer spilleforlengelse/straffeslag) etter fire kamper. Norge møter Kasakhstan i sin siste gruppespillkamp mandag, etter Latvia fredag og USA lørdag.