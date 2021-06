Blir beskyldt for å «trekke depresjonskortet». Det viser idrettens problem, mener psykolog.

Naomi Osaka sto åpent frem med sine mentale problemer i French Open. Nå ber andre spillere om at det må bli tatt mer hensyn til utøvere som sliter.

Naomi Osaka har ikke hatt det bra rent mentalt gjennom mange år. I French Open orket hun ikke mer. Foto: Christian Hartmann, Reuters/NTB

Det gikk en sjokkbølge gjennom tennisverdenen da den japanske superstjernen, rangert som nummer to i verden, trakk seg fra French Open. 23-åringen rakk å spille én singelkamp, som hun vant, og å bli truet med bot for ikke å ville snakke med pressen. I tillegg ble hun advart om at utkastelse av turneringen var det neste, hvis hun ikke opphevet medieboikotten.

Hun kom arrangøren i forkjøpet.

I ettertid har Japans store OL-håp fått masse støtte. Hviterussiske Viktoria Azarenka og amerikanske Serena Williams er bare to av dem.

– Jeg føler virkelig med Naomi og skulle ønske at jeg kunne gi henne en klem. Vi mennesker har forskjellig personlighet og reagerer forskjellig, sier Williams. 39-åringen er den mest kjente spilleren i dette sirkuset og en stemme som blir lyttet til.

Det var nettopp Williams som Osaka vant over i finalen i US Open i 2018. Allerede den gangen fortalte det japanske stjerneskuddet at hun hadde lidd av depresjon. Da Osaka meldte før French Open at hun ikke ville snakke med pressen under turneringen, sa hun at det var for å ta vare på egen mental helse.

Kritiseres

Japaneren har mottatt støtte, men ikke alle er like begeistret for Osakas oppførsel. Det har vært flere kritikere, som tennislegenden Billie Jean King (77) og den kjente engelske programlederen Piers Morgan.

King mente at spesielt kvinnelige tennisspillere har vært avhengige av pressen, ellers ville ingen visst hva de holdt på med.

Morgan tvitret om at han ikke hadde sans for at Osaka trakk «depresjonskortet» for å unngå kritikk.

Da søsteren Mari Osaka laget en melding på Instagram for å fortelle om lillesøsterens problemer, fikk hun så mye kritikk at hun valgte å trekke den.

Naomi Osaka etter sin første seier i US Open. Det ser ikke akkurat ut som hun stortrives. Foto: Danielle Parhizkaran, Reuters/NTB

Introvert og sliter sosialt

Osakas mentale helse har stadig vært et tema. De som har sett henne utenfra, har opplevd en spiller som har vært tilbakeholden på pressekonferanser, men rå på banen.

Hun kaller seg selv introvert, men hever stemmen i offentligheten når det gjelder saker som engasjerer henne. For eksempel de gangene hun har uttrykt sin avsky for rasisme mot mørkhudede og asiater.

Det virker imidlertid som det er pressefolkene hun har fryktet mest. Hun har fortalt at hun har gruet seg til å sitte på podiet og bli spurt ut. Ofte er det de samme spørsmålene som går igjen, og journalistene vil også vite hvorfor hun ikke får til spillet på grus. Det skjedde da hun ble slått ut i første runde i turneringen i Roma tidligere i år.

Osaka har sagt at hun blir nedtrykt av det, og derfor ønsker hun å omgi seg med mennesker som støtter henne, ikke dem som drar henne ned. Nå vil hun trekke seg litt unna, ha litt tid for seg selv og komme sterkere tilbake.

Serena Williams (t.h.) er ranket som nummer syv i verden og et stykke bak Naomi Osaka på 2. plass. Her fra finalen i US Open i 2018, da japaneren allerede fortalte om problemene sine. Foto: Danielle Parhizkaran, Reuters/NTB

Må frem i lyset

Mens noen kritiserer Osaka, mener andre det er viktig at hun fokuserer på utøveres mentale helse.

– Saken viser at det fremdeles er mindre forståelse for mentale helseutfordringer i internasjonal toppidrett, og at det er et stykke igjen før man i toppidretten er villig til å legge forholdene til rette for en utøver som har utfordringer knyttet til mental helse, sier Olympiatoppens psykolog Tom Henning Øvrebø.

Han er for tiden stipendiat ved Norges idrettshøgskole, der han forsker på psykisk helse hos toppidrettsutøvere.

Øvrebø mener to spørsmål er viktige: Hva må utøvere regne med når de er på høyt nivå? Og er det mulig å legge forholdene bedre til rette når utøverne sliter?

– Som utøver må man lære seg å håndtere interesse fra pressen. Samtidig kan det være perioder i en karriere der utøvere sliter psykisk. Dermed kan det bli ekstra krevende å delta på alt som forventes av dem, som f.eks. pressekonferanser. Hvis man er flåsete med at utøvere er åpne om sine vansker, kan det skape ytterligere stigma rundt mental helse og i verste fall bidra til at utøvere gir seg.

Tom Henning Øvrebø er psykologen som forsker på mental helse i toppidretten. Foto: Mette Bugge

Alle sliter fra tid til annen

Poenget med Osaka er, slik psykologen ser det, at hun har det vanskelig og er ærlig om det. Han mener det burde det vært mulig bedre å legge forholdene bedre til rette enn å true med å utestenge henne.

Øvrebø forstår at det er helsemessige årsaker til at man ønsker å skjerme seg.

– Ingen ville blitt beskyldt for å «trekke korsbåndkortet». Det er lettere å ha en fysisk enn et psykisk problem. Slik burde det ikke være.

– Er dette med mental helse noe mange unngår å snakke høyt om?

– Det å slite psykisk burde ikke være annerledes enn å være skadet. Det er normalt at folk har det vanskelig i perioder, også toppidrettsutøvere. Problemet er kanskje hvordan vi snakker om det, sier Øvrebø.

Øvrebø har tro på at Naomi Osaka kan gjøre en forskjell, slik at flere kan være åpne om problemene sine.

– I kraft av sin stjernestatus blir hun litt mer synlig. Dessuten er tennis en idrett som krever ekstremt mye for å nå toppen. Spillerne reiser tidlig ut og er mye alene på reise. Flere har fortalt om hvor krevende det kan være, sier Øvrebø.

I tilfellet Osaka er det sosial angst over tid, som også preger henne nå.

– Hvis en utøver for eksempel sliter med sosial angst, kan det å snakke i forsamlinger være svært krevende og trigge ekstremt mye ubehag. Og det vil nok også være en betydelig forskjell mellom dem som bare gruer seg, og dem som opplever angstreaksjoner, kommenterer Øvrebø.