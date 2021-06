Økning av kvinner i tøft løp: – De liker det ekstreme

Arrangører av ulike mosjonsløp merker en økende interesse. Særlig kvinnene strømmer til et tøft løp i nord.

Marita Andreassen (t.v.) fra Alta og venninnen Linda Treseng trente sammen søndag. Andreassen er klar for løpet i juli. Treseng må stå over i år, men kommer tilbake neste år. Foto: Privat

Offroad Finnmark har en økning på 10 prosent i antall deltagere i år.

– Det synes vi er veldig moro, spesielt med bakgrunn i at dette er Norges desidert tøffeste terrengsykkelritt, men også fordi mange arrangører har opplevd en generell nedgang i slike maratonritt de siste årene. Det viser at vi lager et sykkelritt som målgruppen ønsker. Lave skuldre og mer fokus på mestring og opplevelse er en fin oppskrift. Det er også tilbakemeldingen vi får fra deltagere fra andre deler av landet, sier Morten Broks.

Han jobber med kommunikasjon for Offroad Finnmark, og var spent på utviklingen etter et år da løpet ikke ble avviklet på grunn av pandemien. Og det er faktisk mange flere enn i rekordåret 2019 som ønsker å sykle de mange milene over vidda i Finnmark i slutten av juli. Påmeldingen totalt viser også at kvinneandelen øker med ti prosent siden rekordåret 2019, da det var 479 deltagere på startstreken.

– Terrengsyklistene har åpenbart ikke sittet hjemme med fjernkontrollen under pandemien. Her er det mange som endelig skal få utløp for energien som er samlet opp. Og flere og flere kvinner liker det ekstreme, slår Broks fast.

Satser på å bryte en barriere

Daglig leder Kjetil Johansen venter flere påmeldinger inn mot start, det tilsier erfaringen.

– Med tanke på hvor ekstremt dette rittet er, så er det en stor barriere om vi runder 500 deltagere. Og det er ekstra stas at så mange kvinner melder seg på. De liker sykkelkonseptet. Økningen har vært jevn blant kvinnene de siste årene, opplyser Johansen

Han tror det skyldes at løpet har en profil som treffer kvinnene.

– Her er det ikke det konkurransefokuset mange kjenner fra andre ritt.

I år tror han det blir over 100 kvinner som vil delta. Det vil i så fall være nok en barriere som brytes.

– Vi snakker om ekstremt tøffe damer som sykler distanser på 150, 300 og 700 kilometer. Fem av disse deltar på den lengste distansen.

Kvinner er utholdende

Linda Treseng har vært med i alle år siden 2013 og har prøvd alle distanser. Nå sliter hun med en prolaps, men kommer til å dra til Alta for å følge løpet og bidra der hun kan.

Søndag trente hun imidlertid med venninne og råskinnet Marita Andreassen, som stiller opp i løpet om få uker.

– Jeg tror den økte kvinneandelen skyldes at det er et tøft ritt, men også at konkurranseformen passer kvinner. I dette løpet er alle vinnere bare man kommer til mål, sier Treseng.

44-åringen fra Ullensaker mener at kvinner har et utholdenhetsgen som passer utmerket til denne type ritt.

– Kvinner tåler mye og vi har høy smerteterskel, er hennes mening.

– Det at opplevelser vektlegges og det sosiale vel så mye som konkurranse er en viktig suksessfaktor. For mange handler det nok mye om personlige seire og en smule eventyrlyst.

Treseng har syklet alle distanser flere ganger og kommer garantert tilbake neste år.

Andreassen har syklet 8 x 300 km og 1x 150km. Hun har vært ei som starter for å gi seg selv en skikkelig utfordring.

– Nå er hun blant dem som konkurrerer om de øverste plassene i kvinneklassen på 300 km, sier en imponert Treseng.

En representant for Team CKL Danmark. Utlendinger har også fått opp øynene for sykkelrittet i nord. Foto: Venche Jensen

Fakta Om Offroad Finnmark Arrangeres for 13. gang. I 2008 deltok sju ryttere. Tøft: Regnet som et av verdens hardeste terrengsykkelritt. Starten: Går i Alta 24. juli. Først ute er de som sykler «sprintdistansen» på 150 kilometer. Noen dager senere starter ekstremklassen 700 kilometer, mens 300 km-klassen starter torsdag 29. juli. Opplevelser: Sykles gjennom Norges eneste skikkelige villmark – noe som byr på fantastiske opplevelser for deltagerne. Klatremeter: På den lengste distansen er det 13.000 klatremeter. 11 sjekkpunkt: Mange av de tradisjonelle fjellstuene benyttes. På lag: Sykler på to- og tremannslag. 150 km-løpet er et soloritt. Det er også soloklasse i årets 700 km. Nye traseer: Det skjer hvert år for å spare naturen og gi deltagerne nye naturopplevelser. Vis mer

Marte Åkegård Suhr med Fred-Åge Fredriksen bak. 24-åringen er yngste kvinne som har gjennomført løpet på 700 km. Foto: Morten Broks

Fokus på mestring

Offroad Finnmark har hatt en jevn stigning i antall deltagere siden det første rittet i 2009. Idrettsforsker og Offroad Finnmark-deltager Tor Oskar Thomassen mener forklaringen trolig ligger i motivet for å delta, sammenlignet med andre sykkelritt.

– For de aller fleste har Offroad Finnmark mer fokus på mestring enn prestasjon og konkurranse, sier Thomassen, som er 1.-amanuensis idrett ved Idrettshøgskolen UIT. Han har selv deltatt i samtlige Offroad Finnmark siden oppstarten i 2009. I tillegg har han forsket på prestasjonsmotivasjon og undervist i faget gjennom flere tiår.

Thomassen peker på de mange elementene som må mestres for å kunne gjennomføre et ritt som Offroad Finnmark, om det handler om den «korte» distansen på 150 kilometer, eller den lengste distansen på 700 kilometer. 67-åringen har selv syklet alle de tre ulike distansene.

– Undersøkelser viser at deltagerne sykler med en intensitet på ca. 60–70 prosent av maksimal hjertefrekvens under Offroad Finnmark. Det er en betyr at man aldri er over den anaerobe terskelen og at man sykler med en relativt komfortabel intensitet gjennom hele rittet. Man er så fokusert og mentalt til stede, at man kommer inn i en slags flytsone og opplever en mestringsfølelse.