Vipers med tidenes høstsesong – her er statistikken som viser at de nærmer seg «umulige» Larvik

Vipers høstsesong er så historisk sterk at den til og med tåler sammenligning med de beste utgavene av Larvik.

Vipers har hatt veldig mye å juble for i høst. Her jubler de for 45–19-seieren mot Rælingen onsdag. Terje Refsnes

19. nov. 2020 19:00 Sist oppdatert 19 minutter siden

KRISTIANSAND: – Jeg er godt fornøyd med høstsesongen. Så tenker jeg at det er i Champions League at vi får de store testene, og at seriekampene er litt vanskelige å bruke som målestokk. Men vi er mer effektive og slipper i snitt inn tre færre mål per kamp. Det er et bra steg, oppsummerer Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Onsdag satte Vipers et verdig punktum for høstsesongen da de utklasset Rælingen hele 45–19 – og dermed for andre sesong på rad står med ti seirer på ti kamper i eliteserien.